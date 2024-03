En su debut en la Copa Argentina, en el marco de los 32avos de final de la competencia, con un doblete de Edinson Cavani y otro tanto de Miguel Merentiel, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Boca goleó por 3 a 0 a Central Norte de Salta y avanzó de ronda.

Una vez finalizado el encuentro, Cavani, el goleador del Xeneize y elegido figural del partido, habló con la transmisión oficial del evento, de TyC Sports, en donde se refirió al nivel del equipo y fue contundente a la hora de hablar sobre la sequía goleadora que atravesó.

“Son partidos donde hay muchas situaciones que a veces uno no las tiene estudiadas porque capaz uno estudia más a los equipos que tiene más chances para hacerlo porque hay más información, entonces es difícil planificarlo. Enfrentamos el partido con la actitud y el respeto justo, como hay que hacerlo. Merecimos esto y sacar una ventaja más amplia, pero los goles hay que hacerlos. Lo importante es que se ganó y el equipo estuvo a la altura de un partido responsable, con una buena identidad. Nos llevamos cosas muy positivas”, comenzó en su análisis.

Luego, siguió con respecto a la sequía goleadora que atravesó: “El arco no se abre, los delanteros somos los que hacemos que se abra cuando seguimos trabajando y somos constantes en lo que hacemos. La única receta es trabajar y no perder confianza. Es mentira eso de que se abre el arco, es como la gente que espera que le caiga algo del cielo, si no lo buscas las cosas no llegan”.

Y agregó al respecto: “Yo estoy contento por las cosas que se dan, pero no porque lleguen los goles, sino porque se nos dan los resultados y son goles que sirven. Estamos buscando encontrar un camino y poco a poco estamos cerca, por eso me alegro. Estoy contento, lo que se ha hablado son cosas que estamos acostumbrados, también si habré escuchado cosas con jugadores de ustedes. No me sorprende que ciertas cosas se digan, yo trabajo para darle lo mejor a este club, esa es mi esencia. Cuando lleguen los goles estaré contento, y cuando no, seguiré trabajando”.

Por último, para cerrar, destacó el grupo humano del plantel: “Hay un gran grupo, de buenos seres humanos, pero lo más lindo es cuando se logra un gran equipo, que se logra con jugadores sanos, que sean buenos compañeros. Acá no importa quién hace los goles, lo que importa es que Boca gane y le regale alegrías a su gente y que nos podamos regalar triunfos. Hay que seguir creciendo para que sigan viniendo buenos resultados”.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize, a mediados del 2023, el delantero uruguayo de 37 años disputó un total de 25 partidos, en los que anotó 9 goles y no aportó asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Edinson Cavani con Boca?

El vínculo de Cavani con el equipo de la Ribera es hasta el 31 de diciembre del 2024.