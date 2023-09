La obtención de la séptima Copa Libertadores para Boca es, dicha por sus propios hinchas, una obsesión. Es que si bien el máximo certamen continental es el máximo deseo de cualquier equipo de América, la sequía de 16 años sin ganarla para el Xeneize lo vuelven una cuestión prioritaria año tras año en Brandsen 805.

En esta edición del 2023, al encontrarse en semifinales, poseyendo un plantel de jerarquía y ante una serie de coincidencias y predicciones para aquellos creyentes en las casualidades, Boca aparece como un firme candidato a quedarse con esta Copa Libertadores, y lógicamente puertas adentro también mantienen la ilusión.

Quien habló al respecto fue el integrante del Consejo del Fútbol e ídolo de Boca, Mauricio Serna. En diálogo con TyC Sports, y palpitando lo que se viene respecto al cruce de semis ante Palmeiras, Chicho sentenció: “Tengo muy claro lo que dije, me preguntaron sí estábamos pensando en Palmeiras o preocupados, respondí que Boca está ocupado. Pero del otro lado, seguramente también les preocupa enfrentar a Boca. Lo ratifico y es verdad“.

Además, el colombiano que supo ser el volante central de Boca analizó las series de cuartos y octavos de final, en donde expresó: “Contra Nacional fue más parejo en los dos encuentros. Contra Racing en los 180′ para mi forma de ver el fútbol, fuimos mejores. No se vio reflejado en los goles y por penales pasamos, pero hicimos mejor las cosas. Para lo que viene, se tiene que seguir mejorando“.

Respecto a lo que es el deseo de ganar la Copa Libertadores, Serna realizó una comparación con el Real Madrid y su sequía de Champions League entre su sexto y séptimo título justamente, ya que estuvo 32 años sin levantar la “orejona” desde el año 1996 hasta la de 1998. Para dar esta comparativa, Chicho fue contundente.

“Para que el Real Madrid ganara su séptima Champions, pasaron un montón de años y después volvió a empezar a ganar, y en varios años, ganó muchas. Eso demuestra que no es fácil, todos los años ser protagonista en la Copa es difícil y complejo, hoy mucho más porque para competir, el tema del cambio del peso argentino juega un papel importante, al no poder contratar figuras que quieren jugar, pero se hace difícil por ese tema“, afirmó Serna en TyC Sports.

Para cerrar, Chicho no dio vueltas y sacó la chapa de Boca para explicar la cuestión de la “obsesión” xeneize por levantar la Libertadores este 2023: “Todos estamos ilusionados y deseosos por ganar la Libertadores. Todos: Boca, River, Racing, Palmeiras, con la misma obsesión. No creo que al hincha de Boca no le guste salir campeón del torneo argentino. Todos lo celebramos, La Copa es un marco mayor y la obsesión es de todos. Del 2000 a hoy fuimos el que más veces jugó semis, Boca jugó 3 finales más aparte de las que ganó. Lo queremos, pero si por el fútbol no se da, un partido, por importante que sea, aunque sea la final del mundo, al otro día sale el sol y hay que levantarse y trabajar en lo que viene“.

¿Cuándo juegan Boca – Palmeiras por la Copa Libertadores?

El duelo de ida, a disputarse en La Bombonera, será el jueves 28 de septiembre a las 21:30 y la vuelta se dará en Sao Paulo exactamente una semana más tarde, el jueves 5 de octubre, también a las 21:30. Ambos encuentros se podrán ver a través de Star+.

El historial entre Boca y Palmeiras

El Xeneize y el Verdao se cruzaron en 12 ocasiones en donde se dieron 7 empates, dos victorias para Boca y tres para Palmeiras. En paralelo, el club de la Ribera lo eliminó en las semifinales de la Libertadores 2001 y de 2018, además de vencerlos en la final en 2000.