Sergio Romero está cumpliendo con la sanción que le impuso la Comisión Directiva de Boca luego de lo que fue el altercado que tuvo con los fanáticos que se encontraban en la platea baja de La Bombonera una vez que el elenco dirigido por Diego Martínez perdió contra River. Si bien pasaron los dos compromisos de castigo, ahora deberá darse una charla entre Mariano Herrón y Juan Román Riquelme para definir los próximos pasos a seguir.

Durante todo este último tiempo, desde el Xeneize comenzaron a observar diferentes arqueros para que lleguen en el mercado de pases que se avecina, dado a que los directivos pretenden que Leandro Brey sea el titular, pero como Javier García no renovará su contrato necesitan un suplente. En este contexto, el ex arquero de la Selección Argentina definió qué ocurrirá con su carrera.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Gastón Edul reveló en TyC Sports que “Chiquito Romero no quiere irse de Boca”. Además, añadió que “toda esta situación lo angustió, porque él quiere seguir en el club. No le da lo mismo”. El arquero misionero “no dice: listo, es un ciclo cumplido, me voy para otro lado. Es lógico si la relación con la gente se rompió, pero eso no depende de él”.

Tras arribar al club de La Ribera en agosto de 2022, el surgido de las inferiores de Racing renovó su vínculo hasta diciembre del próximo año, pero sabe que su continuidad depende exclusivamente de lo que definan Riquelme y los miembros del Consejo de Fútbol: “Si es por Romero, no quiere irse”, añadió la fuente citada.

Sergio Romero no quiere irse de Boca. (Getty Images)

Sergio Romero explicó su reacción ante la hinchada de Boca

Luego de la derrota del Xeneize en el Superclásico, Sergio Romero se encargó de detallar lo ocurrido, como así también pedirle disculpas a la hinchada. “Expresar, como lo dije ni bien terminó el partido, lo arrepentido que estaba de la situación, del momento, obviamente que uno es profesional y tiene que saber que en ese momento tiene que tener la mente en fría, bajar los humos, la temperatura, irse al vestuario y comenzar a pensar qué pasó en la cancha y pensar en lo que viene”, indicó en diálogo con El Canal de Boca.

“Lamentablemente, no pude controlar ese momento, estaba demasiado enojado. Enojado con el árbitro que para mi la última jugada había sido gol para nosotros, que teníamos la chance de sacar el partido adelante y no perderlo. La verdad que no me aguanté el momento y tuve una reacción horrible, fea. Tuve que pedir disculpas al hincha, al presidente, al club, a mis compañeros, a todos y obviamente a mi familia también por el hecho de que la gran parte son hinchas de Boca y aman estar en la Bombonera y ver a Boca”, resaltó.

El comunicado de Boca por la sanción a Romero

“El Club Atlético Boca Juniors quiere informar por este medio a todos los socios, socias y simpatizantes que, con motivo de los hechos de conocimiento público acontecidos al finalizar el partido disputado en La Bombonera el pasado sábado, se ha tomado la decisión que nuestro jugador Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar (ante el Club Atlético Belgrano de Córdoba y la Asociación Atlética Argentinos Juniors)“.

“Asimismo, hacemos saber que han sido identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho referido, a quienes se les aplicarán las medidas que correspondan. Nuestro Club debe ser una gran familia, compuesta por los hinchas, jugadores, empleados y directivos“.

“Por lo tanto, nos debemos todos un respeto mutuo en todo momento y estar unidos por el bien del Club, disfrutando del deporte y de las competencias donde Boca intervenga, alentando y participando todos juntos, en paz y armonía“.