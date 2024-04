Boca venció a River en el Superclásico por 3 a 2 en un verdadero partidazo por los cuartos de final de la Copa de la Liga y se quedó con el triunfo y la consecuente clasificación a semifinales del certamen nacional. El Xeneize fue superior en los 90 minutos y, si bien Edinson Cavani y Miguel Merentiel quedaron en la foto principal por ser los autores de los tantos, el equipo de Diego Martínez tuvo varios puntos altos en el Superclásico.

Uno de ellos fue Sergio Romero. El arquero de Boca tuvo varias intervenciones claves en el encuentro frente a River, siendo la más determinante la que encendió la polémica en lo que era el segundo gol del equipo de Martín Demichelis. Primeramente, el tanto fue convalidado, pero finalmente se confirmó que Chiquito se quedó con la pelota de manera milagrosa sobre la línea y evitó el gol en contra de Cristian Lema.

En las últimas horas, Romero tuvo una aparición televisiva inesperada en la que habló acerca del Superclásico en sí. En concreto, Chiquito estuvo como invitado en la edición de lunes de Gran Hermano y tuvo una charla con los panelistas del realuty show. Entre ellos se encuentra su esposa, Eliana Guercio.

Entre los intercambios que tuvo con los integrantes del panel de dicho programa, el golero xeneize reveló lo que estuvo haciendo en casa apenas culminó el Superclásico del pasado domingo. “Cuando llegamos a casa me puse a ver GH, mandé una foto“, señaló Romero, aludiendo que apenas arribó desde Córdoba, observó el reality desde su casa.

Cuando le preguntaron por la preferencia sobre algún protagonista del show, Chiquito esbozó: “Me gustan todos, no tengo problema. Miramos bastante Gran Hermano“.

El cruce con un panelista sobre el Superclásico

Ceferino Reato, periodista político que ejerce como panelista del programa de Telefé, chicaneó a Romero con su polémica atajada: “Qué gran arquero. Hasta las que van adentro del arco saca“, soltó Reato sobre la acción. Luego, agregó: “Sí, desde adentro las saca, desde adentro. Qué grande“.

¿Qué dijo Chiquito Romero sobre la jugada de la polémica?

Luego del triunfo de Boca, el arquero xeneize habló sobre la jugada que terminó derivando en la anulación del segundo gol de River en el Superclásico disputado en Córdoba: “No, no alcanzó a entrar. Lo importante es que la tecnología muchas veces se usa bien, pero lo más importante es que el árbitro tenga el reloj, que te dice si fue gol o no al instante“. Además, Chiquito propuso que implementen en Argentina la tecnología que indica si la pelota cruzó toda la línea.

Y luego reveló detalles sobre cómo vivió los minutos de incertidumbre sobre el campo: “Me quedé en el arco (en lugar de ir con el árbitro) porque la pelota fue muy al límite. Ni yo les podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Entonces, como fue tan al límite, esperé a la decisión del VAR“.