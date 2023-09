Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munich, Manchester United y la Selección de Países Bajos, en tres etapas, son los equipos que dirigió a lo largo de su carrera el neerlandés Louis Van Gaal, quien de este lado del charco es más conocido por los cruces que tuvo con Juan Román Riquelme en España, con Messi en el Mundial de Qatar o con Di María en Inglaterra, que por su desempeño como entrenador.

Reconocido por su fuerte carácter, el neerlandés no es muy querido por varios de sus ex dirigidos, aunque algunos si lo recuerdan con cariño, como es el caso de Sergio Romero, a quien lo dirigió en el AZ Alkmaar, así como también en el Manchester United.

“Yo tuve la posibilidad de conocer las dos caras de Van Gaal, porque no es sólo un entrenador. Tuve la suerte de conocer al hombre, y es una gran persona. En el AZ Alkmaar nos proponía hacer un montón de cosas que ni aparecían en los planes de un futbolista, como ir a compartir el día con chicos con capacidades diferentes”, comenzó Chiquito en diálogo con La Nación.

Y agregó: Él me ayudó mucho al llegar porque yo no hablaba inglés ni holandés, claro, entonces él hablaba con el plantel y después me separaba a mí y me decía lo mismo en español para que no me quedara afuera. Y si intercambiaba puntos de vistas con algún compañero, también se tomaba el tiempo de venir y explicarme que habían conversado”.

Por último, cerró: “Tuvo sensibilidad y calidez para integrarme a mis 20 años. Y adentro del campo, para mí, fue un maestro desde el día 1, que me dio la mano y me dijo: “Para mí no sos más un arquero, sos mi jugador número 11″. Le tengo un gran aprecio, conmigo se portó excelente”.

¿Cuántas temporadas compartieron Romero y Van Gaal?

En AZ Alkmaar compartieron tanto en 2007/08, así como también en 2008/09, y en Manchester United en la temporada 2015/16.

¿Cuántos penales atajó Romero en Boca?

Contando tanda de penales y remates en tiempo reglamentario, Sergio Romero atajó 10 de los 19 disparos que recibió desde los doce pasos desde que es jugador de Boca. Es una efectividad levemente superior al 50%.