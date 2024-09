El último mercado de pases de Boca fue movido, tanto en lo que respecta a llegadas, salidas importantes y también búsquedas que no se concretaron, entre las más destacadas aparecen las de Carlos Palacios, Alan Velasco y Claudio Aquino, la figura del Vélez de Gustavo Quinteros. En las últimas horas, el futbolista del Fortín contó en detalle cómo fueron las negociaciones con el club de la Ribera y el motivo que lo llevó a decirle que no.

En diálogo con Olé, Aquino relató: “Estaba al tanto del interés. En su momento puse todo en manos de mi representante. Cuando se armó un poco más de revuelo decidí hablar con el presidente, Fabián Berlanga, para decirle que es lo que yo pensaba. Le agradecí el interés a Boca pero, como le dije a Fabián, yo estoy muy bien en Vélez. No me quería ir mal del club y con la gente, tomé la decisión de no hacer uso de la cláusula de salida. Si ellos querían venderme iba a ser una decisión del club, pero por el cariño con la gente, yo no iba a irme por la cláusula”.

Claudio Aquino. (Foto: IMAGO).

Los números de Aquino en 2024

Luego de una carrera con varios saltos de equipo a equipo, entre los que se destacan Independiente y Fluminense, Claudio Aquino recién se afianzó en un club en Cerro Porteño, al cual representó entre 2020 y 2023, para ese mismo año llegar a Vélez. Su primer semestre en el Fortín fue más que positivo, en el mismo disputó 13 partidos y marcó cinco goles, pero sin dudas el 2024 está siendo su mejor año como profesional: en los 34 partidos que jugó anotó nueve tantos.

Vélez lidera la Liga Profesional y Aquino es la gran figura del equipo de Gustavo Quinteros que quiere dar la vuelta olímpica. Cabe recordar que en el primer semestre -luego de un comienzo irregular- los de Liniers llegaron a la final de la Copa de la Liga y ahí cayeron ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero. Su buen andar en este 2024 se ve claramente en la tabla anual, en la cual es líder y de esa manera encaminó su clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Aquino y el presente de Vélez

“La verdad es que estamos bien, tranquilos. Por suerte estamos haciendo un equipo muy bueno, algo que nos habíamos propuesto como grupo y equipo. Las cosas salen como las planificamos. En lo personal me siento bien, sé que aportó cosas importantes al equipo, pero tenemos que seguir luchando”, afirmó la figura del equipo.