Con 3 emojis, Marino Hinestroza envió un guiño a los hinchas de Boca

Boca Juniors se prepara para un 2026 con su regreso a la Copa Libertadores y Juan Román Riquelme sabe que debe hacer un buen mercado de pases para poder pelear a nivel internacional. A poco más de una semana de la pretemporada, el Xeneize pelea por abrochar su primer refuerzo.

Se trata de Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional que lleva semanas negociando con el club de la Ribera. El colombiano era una de las prioridades de Boca para sumar opciones al ataque, pero aún no hubo acuerdo para completar la operación.

En ese contexto, Hinestroza se manifestó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. Concretamente, el colombiano utilizó emojis de corazones con los colores de Boca y un reloj de arena, adelantando que quiere vestir la camiseta del club de la Ribera.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

