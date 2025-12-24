Es tendencia:
Boca Juniors

Los 5 mejores goles de Boca en 2025, con Merentiel al Bayern Múnich en el top 1

El Xeneize anotó 67 veces en el año, con 17 autores diferentes. El uruguayo fue el máximo artillero y el que marcó el más lindo de todos.

Por Joaquín Alis

Los 5 mejores goles de Boca en 2025, con Merentiel al Bayern Múnich en el top 1
© GeminiLos 5 mejores goles de Boca en 2025, con Merentiel al Bayern Múnich en el top 1

El 2025 estuvo lejos de ser un año positivo para Boca. En el balance general, el Xeneize solo puede quedarse con el hecho de haber clasificado a la Copa Libertadores 2026 tras dos ediciones de ausencia y con el Superclásico ganado en La Bombonera. Aun así, sin grandes éxitos en lo deportivo, el equipo anotó en 67 oportunidades.

17 futbolistas se repartieron 62 goles (los otros 5 fueron en contra) a lo largo de la temporada. Si bien casi ninguno será recordado por su importancia, hay varios estéticamente impresionantes. Con el año finalizado, en Bolavip elegimos los mejores 5 convertidos por el conjunto de la Ribera.

Top 5: Marcelo Saracchi a Unión (Torneo Apertura – Fecha 2)

A Marcelo Saracchi, que finalizó el año como jugador de Celtic, le alcanzó para meterse en el puesto 5 con un gol anotado el 29 de enero. El equipo de Fernando Gago había empatado 0 a 0 en su debut en el Apertura ante Argentinos Juniors y buscaba su primera victoria en el certamen ante el Tatengue.

Temprano, a los 5′ de la etapa inicial, al lateral izquierdo le quedó la pelota boyando en el área rival y sacó un zurdazo letal con la pierna izquierda. El balón pegó en el travesaño y se metió en el arco rival. Por desgracia para Boca, aquella anotación no valió 3 puntos porque el local lo empató sobre el final.

Top 4: Milton Giménez a Defensa y Justicia (Torneo Apertura – Fecha 10)

Después del cachetazo sufrido en la Fase 2 de la Libertadores, Boca había encarrilado dos victorias al hilo y necesitaba ganar para seguir escalando posiciones en el Apertura. Defensa y Justicia terminó siendo una parada fácil para los de Gago, que golearon 4 a 0 con un Milton Giménez intratable.

El 9 marcó uno de los mejores goles del año con un misil que salió de su pierna derecha y dejó sin posibilidades a Enrique Bologna. Minutos más tarde, sumó otra anotación a su cuenta personal, al igual que Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Top 3: Kevin Zenón a Tigre (Torneo Apertura – Fecha 16)

El golazo de Kevin Zenón llegó en uno de los peores momentos de Boca en el año. Ya clasificado a octavos, el equipo de la Ribera visitaba a Tigre en la última fecha con Mariano Herrón de interino, luego de que Juan Román Riquelme echara a Fernando Gago luego de la derrota ante River en el Monumental.

En ese empate 1 a 1, el Xeneize abrió la cuenta con una exquisita definición del zurdo, que recibió una descarga hacia atrás de parte de Miguel Merentiel y sacó un remate a colocar con el borde interno de su pie izquierdo.

Top 2: Luis Advíncula a Aldosivi (Torneo Apertura – Fecha 7)

El partido contra Aldosivi le quedó muy incómodo a Boca: había perdido 1 a 0 contra Alianza Lima en Perú y debía recibir al Tiburón a pocos días de la revancha. Gago puso un mix de titulares y suplentes e incluyó a Luis Advíncula, que en ese momento formaba parte de una pelea muy pareja por el puesto con Lucas Blondel y Juan Barinaga.

Después de un pobre primer tiempo, con una Bombonera que empezaba a perder la paciencia, el peruano se despachó con un gol de esos tantos que metió en la Libertadores 2023. El lateral recibió por la derecha, fue encarando hacia adentro y la clavó en el ángulo con un zurdazo a colocar. El Xeneize terminó ganando 2-1.

Top 1: Miguel Merentiel a Bayern Múnich (Mundial de Clubes – Fecha 2)

No solo fue el mejor gol de Boca en el año, sino también el más gritado en muchos años. El gol de Miguel Merentiel a Bayern Múnich empató parcialmente un partido que parecía imposible y trasladó a los hinchas por unos minutos a las mejores épocas futbolísticas del club, hasta que llegó el 2-1 de Michael Olise.

Los de Miguel Ángel Russo sufrían -lógicamente- ante uno de los mejores equipos del mundo. Sin embargo, Alan Velasco lo puso a correr al uruguayo, que le ganó en el pique a Jonathan Tah y luego dejó en el camino a Josip Stanisic. Con una definición perfecta ante el mismísimo Manuel Neuer, la Bestia se quedó con el top 1 del 2025.

