Con Colapinto, Del Potro e Indio Solari, el guiño de Conmebol a Boca antes de la final de la Sudamericana

Cada vez falta menos para la gran final de la Copa Sudamericana. El próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, Boca y Atlético Mineiro se verán las caras en el Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena quieren volver a conquistar un título en el plano internacional tras más de 18 años.
De cara a la gran final, desde la cuenta oficial de la Copa Sudamericana realizaron una publicación particular en la que ponderaron a algunos famosos -algunos de ellos ya fallecidos- que son hinchas del Xeneize. Entre los que se destacan deportistas, músicos, personalidades de los medios y hasta caricaturas.
¿Quiénes aparecen en la publicación de la Copa Sudamericana?
- Juan Martín Del Potro: ex tenista
- Clemente: caricatura de Caloi
- Trueno: rapero
- Franco Colapinto: corredor de Fórmula 1
- Lucas Rodríguez: streamer
- Dalma Maradona: actriz e hija de Diego Armando Maradona
- Andrés Ciro Martínez: cantante
- Pampita: modelo y conductora
- Nicolás Occhiato: streamer y conductor
- Indio Solari: cantante
- Jorge Castro: ex boxeador
- Larguirucho: caricatura de Manuel García Ferré
- Davoo Xeneize: streamer
- Alejandro Dolina: conductor de radio
La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana
Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, todo indica que Boca saldría desde el arranque ante Atlético Mieniro con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
El cuadro de la Copa Sudamericana 2026
DATOS CLAVE
- Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.
- El Estadio Metropolitano de Barranquilla recibirá el partido desde las 19.30 horas.
- La Copa Sudamericana destacó en redes a hinchas famosos de Boca como Colapinto y Del Potro.