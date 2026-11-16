Con Colapinto, Del Potro e Indio Solari, el guiño de Conmebol a Boca antes de la final de la Sudamericana

La cuenta oficial de la Copa Sudamericana compartió una imagen de algunas celebridades que son o fueron hinchas del Xeneize.

Cada vez falta menos para la gran final de la Copa Sudamericana. El próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, Boca y Atlético Mineiro se verán las caras en el Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena quieren volver a conquistar un título en el plano internacional tras más de 18 años.

De cara a la gran final, desde la cuenta oficial de la Copa Sudamericana realizaron una publicación particular en la que ponderaron a algunos famosos -algunos de ellos ya fallecidos- que son hinchas del Xeneize. Entre los que se destacan deportistas, músicos, personalidades de los medios y hasta caricaturas.

¿Quiénes aparecen en la publicación de la Copa Sudamericana?

Juan Martín Del Potro: ex tenista

ex tenista Clemente: caricatura de Caloi

caricatura de Caloi Trueno: rapero

rapero Franco Colapinto: corredor de Fórmula 1

corredor de Fórmula 1 Lucas Rodríguez: streamer

streamer Dalma Maradona: actriz e hija de Diego Armando Maradona

actriz e hija de Diego Armando Maradona Andrés Ciro Martínez: cantante

cantante Pampita: modelo y conductora

modelo y conductora Nicolás Occhiato: streamer y conductor

streamer y conductor Indio Solari: cantante

cantante Jorge Castro: ex boxeador

ex boxeador Larguirucho: caricatura de Manuel García Ferré

caricatura de Manuel García Ferré Davoo Xeneize: streamer

streamer Alejandro Dolina: conductor de radio

La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana

Si bien resta la confirmación oficial de Rodolfo Arruabarrena, todo indica que Boca saldría desde el arranque ante Atlético Mieniro con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

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