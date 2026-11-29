El argentino pasó del 7° al 13° puesto tras una detención de 8.5 segundos en los pits por un error de la escudería.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Qatar 2026 para una nueva fecha de la Fórmula 1, donde el ganador fue Kimi Antonelli que volvió a tener una magnífica actuación a pesar de ya ser el vigente campeón. Sin embargo, Franco Colapinto quedó 13°, que en zona mixta rompió el silencio y no tardó en referirse a lo ocurrido sobre la pista.

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Un dato importante a tener en cuenta es que el argentino fue perjudicado por Alpine. Aunque suene increíble, durante su primera parada en boxes, los mecánicos tardaron 8.5 segundos en cambiar sus neumáticos ya que una de las máquina se trabó y afectó todo. Por ese motivo, el pilarense pasó del 7° al 13° lugar y se desperdició una oportunidad única.

🤔 ¿QUÉ PASÓ MUCHACHOS? El momento de cambio de neumáticos a Franco Colapinto en el Boxes de Alpine.



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Lo cierto es que, luego su actuación en el Gran Premio de Qatar, Franco fue muy sincero en sus declaraciones. “El primer stint fue muy bueno“, manifestó en primera instancia el oriundo de Buenos Aires. Pocos segundos más tarde hizo hincapié en el problema y confirmó: “Después nos equivocamos en el balance del auto para el segundo y tercero“.

Inmediatamente después, criticó a Alpine por el grave error en la zona de boxes. “Tenía buen ritmo. Perdí muchas posiciones y mucho tiempo de pista en la parada“, aseguró Colapinto sin titubear. No conforme con esa frase, redobló la apuesta. “Fue seis, siete segundos más lenta de lo que tendría que haber sido. Perdí mucho tiempo ahí“, sentenció el argentino.

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

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Luego de las malas maniobras de los mecánicos, el ex Williams Racing insistió: “Intentaremos mejorar eso para la próxima. Es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después perderlo muy fácil en boxes. Es una lástima“. A continuación, puso la mira en la siguiente fecha y soltó: “Intentaremos terminar mejor en Abu Dhabi. Fue un finde difícil para nosotros“.

Por último pero no menos importante, el corredor albiceleste amplió su discurso al respecto. “Cuando entro con mi performance, maximizo todo mucho“, confesó como punto positivo de su nivel en la actualidad. Sin embargo, también reconoció su debilidad. “Hay curvas largas que se me complican un poco de más por mi estilo de manejo“, reveló.

"ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES". La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail.



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