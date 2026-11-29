Franco Colapinto disputa este dmingo 29 de noviembre la carrera del Gran Premio de Qatar 2026. El piloto argentina larga 14° en lo que será la penúltima carrera de una temporda que ya quedó definida con las consagraciones de Kimi Antonelli y Mercedes.
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El Alpine A526 sufre en este tipo de circuitos, pero Colapinto confía en hacer una buena largada y esperar algún inconveniente entre los pilotos de arriba para escalar posiciones y, en el mejor de los casos, terminar en zona de puntos otra vez.
Minuto a minuto EN VIVO del GP de Qatar 2026:
- VUELTA 50/57: Antonelli lidera la carrera a falta de siete vueltas.
- VUELTA 48/57: Ahora sí paró Colapinto para se segundo cambio. Monta medias y sale en el P13.
- VUELTA 43/57: Colapinto vuelve a apostar por un largo stint y ya está 9°.
- VUELTA 37/57: Abandonó Fernando Alonso. Tercer DNF de la carrera tras Lindblad y Stroll.
- VUELTA 35/57: ¡Otra mala parada! Más de 10 segundos de Russell en boxes.
- VUELTA 33/57: Colapinto ya está en el P10 tras algunas paradas en boxes.
- VUELTA 29/57: Alpine ordenó cambio de posiciones tras la mala parada de Colapinto. El argentino sube al P13.
- VUELTA 28/57: Colapinto fue a boxes para montar duros y tuvo una parada lenta por un error de los mecánicos. Franco sale detrás de Gasly en el P14.
- VUELTA 23/57: Hamilton lo pasó a Colapinto, el argentino cae al P7 y todavía debe parar en boxes.
- VUELTA 19/57: Russell ya le sacó más de 8 segundos a Antonelli en la lucha por el primer lugar.
- VUELTA 17/57: Colapinto sube al P6. Sigue sin frenar en boxes y escalando posiciones.
- VUELTA 16/57: Pésima parada de Charles Leclerc en boxes. Tardaron más de 12 segundos y cayó hasta el P13.
- VUELTA 15/57: Arvid Lindblad abandona la carrera. Primer DNF.
- VUELTA 14/57: Ahora Franco sube al P8. Bearman fue a boxes.
- VUELTA 13/57: Colapinto no paró y está 9°.
- VUELTA 12/57: Virtual Safety Car y algunos pilotos aprovecharon a parar en boxes.
- VUELTA 10/57: Bortoleto es el primero en ir a boxes. Colapinto sube a P11.
- VUELTA 5/57: Russell y Antonelli luchan activamente por el liderato.
- VUELTA 2/57: Colapinto superó a Gasly y sube al P12.
- VUELTA 1/57: Lindblad se despistó y cayó al fondo. Colapinto ganó una posición.
- ¡COMENZÓ LA CARRERA!
- Solamente Colapinto y Checo Pérez largan con neumáticos duros. El resto va con medias.
- Se viene la largada.
- La carrera del GP de Qatar es a 57 vueltas.
- Momento del himno de Qatar.
- Hasta siete mecánicos trabajan en el auto de Charles Leclerc.
- Franco Colapinto practicó largada en la previa de la carrera.
Franco Colapinto en el GP de Qatar 2026 (Getty Images)
Parrilla de largada del GP de Qatar 2026
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Arvid Lindblad (VCARB)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Liam Lawson (VCARB)
- Ollie Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Rafael Camara (Haas)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Sergio Pérez (Cadillac)