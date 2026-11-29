El piloto argentino larga 14° e intentará volver a sumar puntos tras su P6 en Las Vegas.

Franco Colapinto disputa este dmingo 29 de noviembre la carrera del Gran Premio de Qatar 2026. El piloto argentina larga 14° en lo que será la penúltima carrera de una temporda que ya quedó definida con las consagraciones de Kimi Antonelli y Mercedes.

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El Alpine A526 sufre en este tipo de circuitos, pero Colapinto confía en hacer una buena largada y esperar algún inconveniente entre los pilotos de arriba para escalar posiciones y, en el mejor de los casos, terminar en zona de puntos otra vez.

Minuto a minuto EN VIVO del GP de Qatar 2026:

VUELTA 50/57: Antonelli lidera la carrera a falta de siete vueltas.

VUELTA 48/57: Ahora sí paró Colapinto para se segundo cambio. Monta medias y sale en el P13.

VUELTA 43/57: Colapinto vuelve a apostar por un largo stint y ya está 9°.

VUELTA 37/57: Abandonó Fernando Alonso. Tercer DNF de la carrera tras Lindblad y Stroll.

VUELTA 35/57: ¡Otra mala parada! Más de 10 segundos de Russell en boxes.

VUELTA 33/57: Colapinto ya está en el P10 tras algunas paradas en boxes.

VUELTA 29/57: Alpine ordenó cambio de posiciones tras la mala parada de Colapinto. El argentino sube al P13.

VUELTA 28/57: Colapinto fue a boxes para montar duros y tuvo una parada lenta por un error de los mecánicos. Franco sale detrás de Gasly en el P14.

VUELTA 23/57: Hamilton lo pasó a Colapinto, el argentino cae al P7 y todavía debe parar en boxes.

VUELTA 19/57: Russell ya le sacó más de 8 segundos a Antonelli en la lucha por el primer lugar.

VUELTA 17/57: Colapinto sube al P6. Sigue sin frenar en boxes y escalando posiciones.

VUELTA 16/57: Pésima parada de Charles Leclerc en boxes. Tardaron más de 12 segundos y cayó hasta el P13.

VUELTA 15/57: Arvid Lindblad abandona la carrera. Primer DNF.

VUELTA 14/57: Ahora Franco sube al P8. Bearman fue a boxes.

VUELTA 13/57: Colapinto no paró y está 9°.

VUELTA 12/57: Virtual Safety Car y algunos pilotos aprovecharon a parar en boxes.

VUELTA 10/57: Bortoleto es el primero en ir a boxes. Colapinto sube a P11.

VUELTA 5/57: Russell y Antonelli luchan activamente por el liderato.

VUELTA 2/57: Colapinto superó a Gasly y sube al P12.

VUELTA 1/57: Lindblad se despistó y cayó al fondo. Colapinto ganó una posición.

¡COMENZÓ LA CARRERA!

Solamente Colapinto y Checo Pérez largan con neumáticos duros. El resto va con medias.

Se viene la largada.

La carrera del GP de Qatar es a 57 vueltas.

Momento del himno de Qatar.

Hasta siete mecánicos trabajan en el auto de Charles Leclerc.

Franco Colapinto practicó largada en la previa de la carrera.

Franco Colapinto en el GP de Qatar 2026 (Getty Images)

Parrilla de largada del GP de Qatar 2026