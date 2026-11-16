Cómo es la semana de Boca hasta la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro

El Xeneize cambió el chip y solo piensa en romper los 18 años de sequía sin levantar un título internacional.

Tras ser Campeón de Liga y luego clasificar en Copa Argentina, ahora sí Boca ya piensa en la final de la Copa Sudamericana 2026. En ese sentido, puertas adentro se diagramó un cronograma detallado para llegar de la mejor manera al duelo estelar contra Atlético Mineiro con el objetivo de levantar un título internacional después de 18 años de sequía.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (@BocaJrsOficial)

Vale resaltar que el partido será el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 19:30 horas de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado geográficamente en la reconocida ciudad de Barranquilla, Colombia. Allí, con los uruguayos Andrés Matonte como árbitro principal y Antonio García como VAR, llegará la hora de la verdad.

Lo cierto es que, tras tener día libre el domingo, este lunes Boca volvió a los entrenamientos pensando en la final de la Copa Sudamericana, y lo mismo ocurrirá el martes en el predio que posee en Ezeiza. Además, el miércoles 18 habrá práctica con total normalidad y luego viajará a Colombia en un vuelo chárter con destino hacia Barranquilla.

Los futbolistas de Boca. (@BocaJrsOficial)

A partir del jueves 19 hará los ensayos en las instalaciones de la Selección de Colombia al igual que Atlético Mineiro, por lo que aún deben repartirse los horarios para no superponerse. A su vez, esos días descansará en un hotel ubicado en Alto Padro, una zona tradicional y comercial con estrecha cercanías a centros comerciales y restaurantes.

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El viernes 20, como habitualmente ocurre en el día previo al partido, será la conferencia de prensa de Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes -y también del DT y capitán del rival-. Por otro lado, en otro momento de la jornada, se llevará a cabo el reconocimiento del campo de juego del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Los futbolistas de Boca. (@BocaJrsOficial)

El sábado 21 será la final y se conocerá al nuevo campeón de la Sudamericana. Una vez concluida e incluso a pesar del resultado, Boca volverá a Argentina el domingo a primera hora, ya sea para festejar el título o para cambiar el chip. Esto se debe a que el miércoles 25 recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura.

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¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.