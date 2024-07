Este domingo, desde las 20 horas, Boca vuelve a jugar por el torneo local. Por la sexta jornada de la Liga Profesional, los de Diego Martínez visitarán a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El DT no podrá contar con muchos de los habituales titulares por distintos motivos y se espera un once con varios pibes y también con los refuerzos, los cuales no pudieron estar ante Independiente del Valle -tampoco lo estarán en el partido de vuelta- por haber sido anotados fuera de tiempo.

Las ausencias de Boca ante Defensa

Desde que Javier Mascherano dio la lista de convocados para los Juegos Olímpicos se sabía que Brey, Medina, Equi Fernández y Kevin Zenón se perderían varios partidos, entre ellos los de playoff de la Sudamericana y varios de la Liga Profesional. Por otro lado, la enfermería está repleta: Cristian Lema, Marcos Rojo, Edinson Cavani y Luis Advíncula se encuentran lesionados y tampoco estarán disponibles para jugar contra Defensa y Justicia.

El probable once de Boca frente a Defensa y Justicia

Si bien resta la confirmación de Diego Martínez, el probable equipo once de Boca ante Defensa y Justicia es: Sergio Romero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Mateo Medina, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Pol Fernández, Gary Medel, Brian Aguirre; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Miguel Merentiel, una de las figuras de Boca. (Foto: IMAGO).

¿Qué se le viene a Boca?

Una vez que termine el duelo ante Defensa y Justicia, Boca ya deberá enfocarse en la Copa Sudamericana ya que el próximo miércoles 24 de julio desde las 21.30 horas se verá las caras contra Independiente del Valle por el partido de vuelta de los playoffs. La ida terminó 0 a 0 en Quito y todo se definirá en la Bombonera. De avanzar a los octavos de final, allí se enfrentará a Cruzeiro de Brasil.

En caso de avanzar a esa instancia, el Xeneize podrá inscribir a los refuerzos. Cabe recordar que de cara a los 16avos de final lo hizo, pero por la diferencia horaria que existe con Paraguay, la lista la entregó más de 40 minutos tarde. Esta situación trajo bronca tanto en los hinchas, los jugadores y el cuerpo técnico. Los focos estuvieron puestos en el Consejo de Fútbol, a quien se lo acusa de ser responsable de la situación.