Miguel Ángel Russo fue el entrenador que hizo debutar en primera división a Cristian Medina cuando dirigía a Boca en el 2021. En ese momento, con solo 18 años, el oriundo de Moreno demostró condiciones suficientes como para convertirse en lo que hoy en día ya es: una figura del equipo profesional de Boca.

Luego de su gol en el Superclásico el pasado domingo, Russo recordó lo que fue entrenar a Medina en Boca y soltó un enorme elogio para el volante xeneize.

En diálogo con Súper Deportivo por Radio Villa Trinidad, el DT de Rosario Central señaló: “Medina es un pibe bárbaro, calladito y humilde. Le interesa jugar al fútbol y no hace declaraciones raras. Me alegro porque sigue creciendo. Todavía tiene un camino larguísimo con el sub 23. Cuanto mas tiempo tenga en primera división y en Boca va a ser un jugador distinto“.

En paralelo, Miguel Russo también le dio un consejo a Medina, en donde le sugirió que tiene que quedarse un tiempo más en Boca y emigrar con más experiencia. “Hoy todo el mundo corre por algo negativo que es el dinero, pero al estar en Boca y ser futbolista de la Primera División el crecimiento que tenés es muy grande. Considero que la edad justa para que pueda salir es a los 25 o 26 años, porque con 4 o 5 años como titular en la primera de Boca después sos de otro nivel, pero bueno a muchos les cuesta entender, porque todo el mundo presion“, le recomendó su ex DT.

Cabe destacar que Medina estuvo cerca de irse de Boca en el último mercado de pases por las ofertas de Inter Miami y Botafogo, pero estos dos clubes no fueron los únicos que se mostraron interesados en su ficha, ya que desde Europa también lo sondearon en los recientes libros de pases.

Los clubes que tienen a Cristian Medina en el radar

Al margen de Inter Miami y Botafogo, Medina ha recibido seguimientos de parte del Villarreal y la Real Sociedad en España, la Fiorentina y el Inter de Milán en Italia y el Nottingham Forest en la Premier League. Sin embargo, ninguno de ellos ofertó por su ficha, salvo los ya mencionados que arribaron desde Brasil y la MLS con una propuesta formal que terminó siendo inferior a los 15 millones de euros que pretende Boca.

Además, el juvenil se ha mostrado muy cómodo y conforme de su estadía en el Xeneize, en donde lleva ya 133 partidos disputados como profesional, y firmó una renovación contractual que está vigente hasta diciembre de 2027. Suponiendo que Cristian Medina se quedará en Boca a cumplir con todo su contrato, el juvenil se iría del club a la edad en la que Russo se lo recomendó. Siguiendo con dicha supocisión, desde Bolavip le preguntamos a la inteligencia articificial sobre el posible destino del volante a sus 25 años. La respuesta, contundente.

Los equipos que vendrían a buscar a Medina en 2027 según la IA

Si tanto Boca como Cristian Medina siguen el consejo de Miguel Ángel Russo, el futbolista se iría del club recién a sus 25 años en tres temporadas. La IA de Google, Gemini, sugirió que, para esa fecha, serían seis gigantes europeos los que vendrían a buscar al nacido en Moreno: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Juventus, Bayern Munich. Además, mantuvo vigente la opción de Inter Miami en la MLS. Y por último, la inteligencia artificial tampoco descarta que se quede un tiempo más en Boca, con una importante mejora salarial y contractual.

Respecto a cuánto dinero costaría el pase de Medina, valuado en la actualidad en 8.5 millones de euros, la IA de Google reveló que en un escenario optimista, Boca podría recibir 25 millones de euros de parte de alguno de estos equipos que lo quieran para ese entonces. En cambio, en un panorama negativo, Medina podría irse del Xeneize en este supuesto por 15 millones de euros, el valor actual de su cláusula de rescisión.