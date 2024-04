Por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, Roma superó en el Estadio Olímpico una exigente serie ante Milan. El combinado dirigido por Daniele De Rossi le ganó al equipo del norte de Italia los dos encuentros de la llave y ya está entre los cuatro mejores.

Con Paulo Dybala y Leandro Paredes como aliados, el DT de 40 años buscará sumar su primer título en este rol. En la próxima instancia intentará, ante Bayer Leverkusen, clasificarse a la final del evento. Tras la victoria ante Milan, De Rossi atendió a los medios y se acordó de Boca Juniors.

El exmediocampista, que cumplió su sueño de representar al Xeneize en 7 partidos del 2019, palpitó el Superclásico del próximo domingo y ofreció su punto de vista.

“Un Superclásico picante y lindo de ver. Vamos a ver a qué hora lo hacen porque si es demasiado tarde no puedo mirarla. Creo que Boca está jugando siempre mejor, el nivel de Cavani está subiendo muchísimo y es el jugador que va a cambiar la cara de este equipo“, resaltó el campeón del mundo ante ESPN.

Afortunadamente para De Rossi, AFA fijó al duelo entre Boca y River en el Estadio Mario Alberto Kempes para el domingo las 15.30, hora argentina. Es decir, el tano podrá seguir al Xeneize, ya que el pitazo inicial será a las 20.30 de Roma.

De Rossi ‘sueña’ con dirigir a Boca

La pasión del italiano por el Xeneize continúa y, así como logró ser futbolista del club argentino por un semestre, ahora sueña con ser el director técnico de Boca. De esa manera lo reveló Leandro Paredes, con quién hoy comparte el día a día.

“Mira siempre todos los partidos. ‘Ayer ganamos’, me dice. Cuando aún no era entrenador me dijo que su sueño era dirigir a Roma, hacerme volver al club, y después irnos juntos a Boca. Quedó encantado con Boca, siempre hablamos en ese momento, quedó loco“, dijo el volante argentino.