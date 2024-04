Desde el arribo de Daniele De Rossi al banco de suplentes de Roma, Leandro Paredes se consolidó como un futbolista determinante para el conjunto de la capital italiana. En la presente temporada, el ex PSG lleva 40 partidos disputados con 3 goles y 7 asistencias.

Paredes regresó a la Roma a principios de esta campaña tras confirmarse que no sería tenido en cuenta en el conjunto parisino y firmó contrato por dos temporadas, por lo que su vínculo allí se extiende hasta junio de 2025. A pesar de gozar de un gran presente en Italia, el campeón del mundo ya palpita su regreso a Boca en no mucho tiempo.

En diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank!, el volante central expresó sus ganas de volver al Xeneize. “No tengo fecha para nada. Trato de vivir mi carrera día a día. Obviamente que las ganas de volver están y eso va a estar siempre en mi carrera“, soltó.

Además, reveló que volverá durante la presidencia de Juan Román Riquelme en el club de la Ribera. “Hablé con él y me dijo que quiere que vuelva antes de que se vaya, seguramente esté muchos años en el club igualmente. Como dije hace un tiempo, le está yendo muy bien, la gente está muy contenta. Seguramente vuelva cuando esté él“, comentó. Pero Paredes no se quedó ahí, sino que también contó que Daniele De Rossi tiene ganas de ser el entrenador de Boca.

Posteriormente, en TyC Sports, el argentino de 29 años comentó que el italiano que supo jugar en el Xeneize en 2019 está “enamorado” del equipo azul y oro y que quiere regresar a Brandsen 805 en su nuevo rol de DT: “Mira siempre todos los partidos. ‘Ayer ganamos’, me dice. Cuando aún no era entrenador me dijo que su sueño era dirigir a Roma, hacerme volver al club, y después irnos juntos a Boca. Quedó encantado con Boca, siempre hablamos en ese momento, quedó loco“. Tal como reveló Paredes, De Rossi quiere un ciclo dirigiendo en Brandsen 805 en algún momento de su carrera.

El paso de De Rossi por Boca

El campeón del mundo en Alemania 2006 manifestó a lo largo de su carrera el deseo por jugar en La Bombonera y lo cumplió en julio de 2019. Su ciclo en Boca duró poco más de 5 meses, ya que a inicios de enero rescindió su vínculo “por motivos familiares”.

En total, De Rossi vistió la camiseta azul y oro en 7 partidos oficiales y llegó a anotar ante Almagro, por Copa Argentina. Formó parte del plantel que terminaría siendo campeón de la Superliga 2019-20, aunque ya no jugaba en el club en segundo semestre del torneo.