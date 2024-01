Cuando llegó Diego Martínez a la dirección técnica de Boca Juniors se pensaba que algunos de sus anteriores dirigidos podrían tener una oportunidad en el primer equipo. Sin embargo, esto no pasó con todos. Aaron Molinas fue uno de los jugadores de los que decidió prescindir el nuevo entrenador azul y oro. Ahora, se confirmó su salida.

Fuentes del club paraguayo confirmaron a Bolavip que llegaron a un acuerdo para que Aaron Molinas se convierta en su nuevo refuerzo a préstamo por un año. De esta manera, se va de la Argentina y jugará en un posible y potencial rival de Boca en la Copa Sudamericana.

Molinas volvió al ‘Xeneize’ a comienzos de este verano por el final de su cesión en Tigre, club en el que estuvo durante el último año. A su regreso a Boca Predio se esperaba que pudiese ser tenido en cuenta por Martínez, quien lo dirigió en el ‘Matador de Victoria’, pero no fue el caso.

Luego de Diego Martínez no lo tuvo en cuenta, decidió buscar su salida. El joven mediocampista ofensivo fue vinculado con Unión de Santa Fe en el acuerdo por Kevin Zenón, pero finalmente desistió de la chance de jugar en el ‘Tatengue’. También fue seguido por otros clubes como Defensa y Justicia, Belgrano de Córdoba y Platense.

Aaron Molinas, de no ser tenido en cuenta en Boca a buscar una salida al exterior

Molinas fue una de las grandes apariciones que tuvo Boca durante la etapa de Sebastián Battaglia como entrenador. Se esperaba que pudiera afianzarse con Hugo Ibarra, pero no fue el caso. El préstamo a Tigre no fue positivo, ya que nunca pudo demostrar todo el potencial que evidenció con la azul y oro.

Se esperaba que el mediocampista pueda tener alguna oportunidad con Martínez, pero fue uno de los jugadores prescindibles. A partir de allí se especuló con su salida a otro club argentino, pero finalmente, eligió un destino fuera del país.

Olimpia será el nuevo club de Molinas por un año en donde buscará pelear por el torneo paraguayo, pero también por la Copa Sudamericana, certamen que también jugará el club dueño de su pase, Boca. Al no estar definidos los grupos de competencia, todavía no está definido si pueden enfrentarse o no.

Los números de Aaron Molinas en Boca Juniors

Aaron Molinas jugó 47 partidos con la camiseta de Boca y no ha marcado goles, aunque sí tiene cuatro asistencias registradas. Tiene tres títulos con la camiseta azul y oro: la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga y la Liga Profesional, ambas en 2022. También fue campeón en Reserva en 2021.

En su última temporada, con Tigre, marcó su primer y único gol en Primera (ante Vélez el 22 de junio de 2023), además de dar cuatro asistencias. Jugó 42 encuentros en todo 2023.