Carlos Tevez tuvo que trabajar mucho en su relación con los hinchas de Independiente. Los buenos resultados -con triunfo en el clásico incluido- ayudaron muchísimo a mejorar un vínculo que al principio no cerraba por la fuerte identificación del Apache con Boca. Hoy, el entrenador tiene muchísima aprobación en Avellaneda.

Sin embargo, al DT del Rojo no le hizo falta mentir sobre su cariño por el Xeneize. Es por eso que, en diálogo con Radio Mitre, reconoció que continúa siguiendo al equipo de sus amores: “Siempre lo voy a mirar. He nacido hincha de Boca y voy a morir hincha de Boca. Pero este trabajo hace que hoy me enfoque directamente en Independiente”.

Sobre su vínculo con la gente del Rojo, Tevez expresó: “Si no sintiera que Independiente es mi casa estaríamos al horno. Hoy me siento como en casa. La gente valora mi trabajo. Al hincha independiente había que despertarlo y lo que iba a decir en la conferencia de prensa después lo tenía que sostener hasta el último. Y ojo, lo voy a sostener hasta el final”.

Aún así, Carlos tiene las cosas claras: “Quiero salir campeón con Independiente. Salir campeón como técnico creo que te da otra otra cosa. Entonces, como digo, si tenés la capacidad de ser campeón como entrenador, empezás a marcar un camino”.

La anécdota de Tevez sobre su llegada a Independiente

El Apache revivió cómo fue llegar al club de Avellaneda con todo lo que se había generado por su identificación con Boca. “Recuerdo cuando íbamos con mis hermanos en la la camioneta a la presentación y llegamos al estadio para hacer la conferencia de prensa. Había unos 50 o 60 hinchas”, comenzó narrando.

Y continuó: “Estaba como en una curva y cuando nos damos cuenta estaban todos ahí, cantando y gritando. Estábamos los cuatro solos y les dije ‘estos nos van a matar’. Y dijimos, ‘o vamos para atrás y nos vamos a la mierda o vamos para adelante y la bancamos como sea’. Hasta que uno nos golpeó el capó y nos gritó ‘vamos Carlitos, vamos para adelante'”. Hoy, hay expectativa por el inicio de una nueva temporada.

Los números de Tevez como DT de Independiente

En 2023, Carlos Tevez dirigió 14 partidos de Independiente. En lo que va de su ciclo, el Rojo ganó 6 partidos, empató 5 y perdió apenas 3. ¿Logrará hacer un buen 2024?