Mientras continúan las idas y vueltas políticas, Boca sigue sin entrenador. Se sabe que la oposición contratará a Martín Palermo en caso de ganar las elecciones, mientras que en el oficialismo continúa la danza de nombres: se habla de Gabriel Milito, Fernando Redondo, Fernando Gago y Diego Martínez. Por este último ya salieron a hablar.

Daniel Vega, secretario técnico de Huracán, habló en el programa Globo de mi vida y fue contundente sobre la posible partida del entrenador: “Hay contrato firmado. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia diferente al respecto y proyectamos todo el trabajo que hay que hacer con él. No vemos ningún escenario diferente”.

Pese a la inesperada eliminación de la Copa de la Liga ante Platense, las palabras de Trapito dejan clara la postura del conjunto quemero. Hay mucho conformismo con el trabajo del ex-DT de Tigre, que agarró al equipo en zona de descenso y lo clasificó como primero en la zona.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Martínez en Huracán?

El entrenador, que llegó a mediados de 2023 al conjunto de Parque Patricios, firmó contrato hasta mediados de 2024. De esta manera, si Boca quiere llevárselo, deberá negociar con el Globo.

Qué dijo Martínez sobre la chance de ir a Boca

El director técnico, al tanto de la situación, se expresó sobre la posibilidad de recibir un llamado de Riquelme hace algunas semanas: “Esta situación de los rumores con Boca ya me sucedió cuando estuve en Tigre. Está muy claro que mi energía está puesta en lograr nuestro segundo objetivo con Huracán”.

“Mi representante sabe que no me tiene que decir nada. A mí no me llama nadie ni tiene que llamarme nadie”, sentenció.

Los números de Diego Martínez en Huracán

En un semestre, al director técnico le alcanzó para ganarse la confianza de todo Huracán, con un balance más que positivo. Fueron 12 victorias, 2 empates y 9 derrotas en 23 partidos disputados. Una campaña extraordinaria que alejó al Globo del fondo de la tabla de posiciones.