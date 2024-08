Marcelo Saracchi volvió a quedar afuera de la lista de convocados de Boca por segundo partido consecutivo y no por cuestiones futbolísticas. Sin lesión ni suspensión, la baja del lateral izquierdo es por decisión de Diego Martínez, producto de una discusión entre ambos y una actitud del jugador que no gustó puertas adentro.

Según informó Planeta Boca Juniors, el uruguayo le planteó al estratega su descontento por la falta de minutos y luego se negó a concentrar para el duelo ante Barracas Central. Es por eso que el suplente natural de Lautaro Blanco fue Frank Fabra y se dio el ingreso a último momento de Juan Cruz Payal a la nómina.

Todo se originó cuando el entrenador no incluyó a Saracchi en ninguno de los dos equipos que paró en una de las prácticas de fútbol. El futbolista se vio relegado en la consideración y, tras manifestarle su malestar al DT, tomó esa drástica decisión.

De cara al compromiso de este fin de semana ante Independiente Rivadavia, el DT volvió a prescindir de los servicios del ex-River y se desconoce si volverá a tener una oportunidad en el futuro. Ni el club ni el jugador se pronunciaron públicamente sobre este asunto.

Los minutos de Marcelo Saracchi en Boca con Diego Martínez

En lo que va del 2024, Marcelo Saracchi fue utilizado por Martínez en 12 oportunidades (muchas veces como lateral derecho por la lesión de Luis Advíncula), con un saldo de 1 gol y 1 asistencia. Desde el retorno a la actividad post Copa América, no sumó minutos por diferentes motivos.

El uruguayo fue suplente en Ecuador ante Independiente del Valle y luego se desgarró, lo que lo marginó del choque de vuelta y de los partidos ante Defensa y Justicia e Instituto por el torneo local. Ya recuperado, volvió a ir al banco ante Banfield, donde el titular fue Blanco, que jugó los 90 minutos.

Post compromiso ante el Taladro se dio el cortocircuito. El 3 no apareció ante Barracas Central y tampoco lo hará ante Independiente Rivadavia. Todo indica que tampoco será considerado para la ida ante Cruzeiro.

La relación entre Martínez a Saracchi: de los elogios a la discusión

En mayo, cuando el uruguayo jugaba a perfil cambiado en reemplazo de Advíncula, el DT lo ponderó en conferencia de prensa: “Me pone contento por Marcelo. Se lo merece porque cuando no le tocó, no aflojó nunca. A veces los técnicos cometemos errores de no darle chances a quienes se lo merecen, pero a veces los jugadores aflojan y él no lo hizo“.

“La adaptación que tiene, tiene que ver con su capacidad. Entiende el juego y por eso estuvo en los clubes que estuvo. Es muy importante tener futbolistas como él en el plantel porque no aflojan nunca y aprovechan cualquier oportunidad que tienen“, agregó. 3 meses después, las cosas cambiaron.