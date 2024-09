La caída en el Superclásico empeoró la crisis futbolística en la que está sumergido Boca Juniors en los últimos meses. Diego Martínez continúa al frente del equipo de momento, pero su futuro está más frágil que nunca y no se descarta su salida en los próximos días.

Mientras tanto, uno de los jugadores que tuvo poco protagonismo en el primer semestre del entrenador en Boca vive un gran presente en su nuevo club y rompió el silencio sobre lo que sintió al dejar de vestir la camiseta azul y oro en el último mercado.

Se trata de Vicente Taborda, una de las joyas de las inferiores que no logró asentarse con Martínez en el banco y fue enviado a préstamo nuevamente, a Platense hasta diciembre de 2025. En el Calamar atraviesa un gran momento y, tras la victoria ante Rosario Central, se refirió a su salida del Xeneize.

“Platense me hace sentir muy bien. En Boca no estaba en los planes del técnico, no estuve nunca. El fútbol es así. A veces tenés que salir de un lado para llegar a otro y es el paso que estoy dando. Soy un agradecido con Platense y voy a intentar demostrar el por qué de que ellos me hayan querido devuelta“, comenzó en declaraciones a TNT Sports.

Vicente Taborda con la camiseta de Boca. (Foto: Getty)

Y continuó: “Me dolió mucho porque soy un chico del club, estuve desde los 9 años. A veces hay cosas que no dependen de uno y me tocó aceptarlo. Quizás no era la manera que esperaba mi paso por ahí. Hoy tengo la cabeza cambiada, lo que pasó, pasó”.

Los minutos de Taborda en Boca con Martínez

En el primer semestre, Taborda disputó apenas 213 minutos con la camiseta de Boca repartidos en 6 encuentros. Su falta de participación lo empujó a una nueva cesión, la segunda a Platense tras su paso entre 2022 y 2023. El creativo de 23 años regresará al Xeneize en diciembre de 2025 y tiene contrato hasta el final del 2026.