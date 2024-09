El futbolista reaparece en la convocatoria tras varios partidos de ausencia. No juega desde julio.

Boca ya oficializó a los convocados para el partido ante Belgrano, con llamativas ausencias y sorpresivas presencias. Diego Martínez decidió excluir a Marcos Rojo del viaje a Córdoba, en una nómina que cuenta con las ausencias de Sergio Romero (sancionado) y Luis Advíncula (lesionado). Como si fuera poco, reapareció un borrado.

Es que la enorme cantidad de bajas que tiene en su plantel obligaron al director técnico a volver a necesitar de alguien que venía muy relegado en la consideración: Juan Ramírez. El volante vuelve a aparecer en una lista de concentrados luego de varias semanas de ausencia.

El ex-Talleres y San Lorenzo no suma minutos oficiales desde el 17 de julio, en el encuentro de ida del repechaje de la Sudamericana ante Independiente del Valle. Desde entonces, apenas fue convocado a cinco de los catorce juegos que tuvo Boca en el semestre.

Ramírez vuelve a ser tenido en cuenta en Boca. (Foto: Getty Images)

La última aparición de Ramírez fue a principios de septiembre, ocupando un lugar en el banco de suplentes ante Talleres por la Copa Argentina y sin sumar minutos. De ahí en adelante, no fue tenido en cuenta para los comprimisos ante Racing y River. Dato no menor: no sumó minutos en lo que va de la Liga Profesional, que comenzó en mayo.

La reacción de los hinchas de Boca

Apenas se dio a conocer la lista, muchos simpatizantes del equipo de la Ribera se sorprendieron al ver a Ramírez y, en líneas generales, hubo reprobación. “Es una cosa inentendible”, “que mal estamos” y “somos un chiste” son algunos de los comentarios en las redes.

Los convocados de Boca para enfrentar a Belgrano

ARQUEROS : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. DEFENSORES : Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía, Juan Barinaga, Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi.

: Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendía, Juan Barinaga, Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi. MEDIOCAMPISTAS : Pol Fernández, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Milton Delgado, Cristian Medina, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Jabes Saralegui y Kevin Zenón.

: Pol Fernández, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Milton Delgado, Cristian Medina, Juan Ramírez, Agustín Martegani, Jabes Saralegui y Kevin Zenón. DELANTEROS: Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Edinson Cavani y Milton Giménez.

Cuándo se juega Belgrano vs. Boca

El equipo de la Ribera visitará a Belgrano este sábado 28 de septiembre a las 20 horas. El compromiso, que tendrá lugar en el Estadio Julio César Villagra, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TNT Sports.