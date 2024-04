A falta de pocas horas para que el micro de Boca parta rumbo al Estadio Mario Alberto Kempes para enfrentar a Estudiantes, Eliana Guercio fue protagonista de un pequeño accidente que obligó a intervenir a Sergio Romero y a otras personas vinculadas al club.

La esposa de Chiquito se encontraba en el hotel junto a los hinchas del Xeneize y se dobló el tobillo. Sin poder pisar, el arquero bajó de su habitación y la ayudó a ingresar al hotel. Una pequeña preocupación a horas del encuentro para el 1 del club de la Ribera.

Eliana Guercio, clave para el futuro de Sergio Romero en Boca

Chiquito tiene contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2024 y, a falta de cada vez menos para esa fecha, aún no hay novedades de su renovación. “Tengo contrato con Boca hasta diciembre, voy a dar lo mejor que tengo para, obviamente, para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa. Es más, tengo el contrato sobre la mesa, esa es la realidad“, declaró el 1 al ser consultado sobre su continuidad.

Después, profundizó: “Mis hijas se adaptaron bien a la Argentina, no les costó volver al país. Sólo la del medio me pidió irse en su momento, pero ya está más tranquila. Si la familia se quiere quedar, nos quedaremos y extenderemos con Boca“.

La formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

De no haber sorpresas de último momento, Boca saldrá a la cancha con Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Cristian Medina; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.