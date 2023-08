Boca no se conforma tras haber eliminado a Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, y es por eso que todavía sigue metido en el mercado de pases, para incorporar más refuerzos que pueden ser anotados para los cuartos de final de la copa.

Si bien Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude serán dos de los tres cambios que tiene el Xeneize para afrontar la siguiente fase del certamen continental, no se quedan conformes con eso, por lo que irán en búsqueda de otro defensor y un extremo.

En cuanto al defensor, los cañones apuntan a Sebastián Boselli, el defensor central uruguayo de 20 años que juega en Defensor Sporting de su país, por el que también River estuvo negociando, mientras que en la ofensiva el sueño sigue siendo Diego Valoyes, jugador de Talleres.

Referido a la posibilidad de sumar al delantero colombiano, Chicho Serna, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, habló tras la clasificación contra Nacional y explicó: “Valoyes me gusta mucho, no porque sea colombiano pero me gusta mucho. Se siente cómodo y a gusto en el fútbol argentino y lo demuestra cada vez que juega”.

Y en la misma línea agregó: “Desde presidencia, vicepresidencia y Consejo de Fútbol, mientras el libro de pases este abierto vamos a seguir buscando los mejores jugadores para que lleguen a nuestra institución”.

¿Cuántos goles hizo Valoyes en Talleres?

En 141 partidos disputados con el equipo cordobés, Valoyes anotó 26 goles, y además aportó 20 asistencias.

¿Cuánto pide Talleres por Valoyes?

Tras el rumor sobre el interés de Boca por llevarse al delantero, desde el equipo cordobés se plantaron en pedir entre 7 y 8 millones de dólares.