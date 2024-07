Esto no es una agresión, es una descripción, porque hasta en la escuelita de fútbol de mi hijo son más serios. Román, dejá de jugar al cartonero.

Cuando todos pensábamos que el Consejo de Fútbol de Boca ya había aprobado todos los exámenes de inutilidad con los casos de Nicolás Valentini, Valentín Barco y Agustín Rossi, entre otros, llega este papelón: se olvidó de enviarle la lista de refuerzos a la Conmebol.

Román, se recibieron de inútiles, jugaron con la plata de Boca, gastaron 10 palos verdes del club, no de su bolsillo, y se olvidaron de avisarle a la Conmebol que tenían cuatro refuerzos. Mi hijo juega baby fútbol en el Estrella de Florida, un club de barrio, y ahí nunca se olvidan de un fichaje de un pibe, son mas serios que Boca.

Dicho esto, ya sabemos que en el Consejo de Boca son inútiles. Y esto no es una agresión, es una descripción, porque inútil es alguien que no es útil. Si vos no mandás una lista de refuerzos a tiempo, sos inútil.

Por otro lado, la Conmebol alguna vez podría ayudar a Boca, como tantas veces hizo con River. Podría hacer la vista gruesa y darles el OK para que las incorporaciones puedan jugar y darle una manito al Xeneize.

Dicho esto, éste era el momento para que Boca de el golpe del mercado de pases, gaste 15 millones de dólares y compre jugadores como Fausto Vera y Thiago Almada para que realmente se arme un equipo para ganar la Copa Sudamericana, jugar la Libertadores del año que viene y competir en el Mundial de Clubes 2025.

Román, ¿para qué seguís jugando al cartonero si tenés 35 millones de dólares asegurados del Mundial de Clubes?