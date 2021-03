Osvaldo destrozó a Guillermo: "Me hizo la vida imposible, ese tipo tenía una amargura..."

El paso de Pablo Daniel Osvaldo por Boca estuvo muy por debajo de las expectativas. El delantero tuvo un corto ciclo con Rodolfo Arruabarrena en el que anotó 7 goles en 14 partidos, pero con Guillermo Barros Schelotto jugó poco y nada y se terminó yendo por la puerta de atrás.

Danistone abandonó el Xeneize en conflicto con el Mellizo, quien le abrió la puerta de salida por haberse fumado un cigarrillo en el vestuario, lo que fue la gota que rebalsó el vaso en una relación muy tirante.

En ESPN F90, Osvaldo se refirió a su paso por el club de sus amores y no dudó en destrozar a Guillermo: "Con el Vasco disfrute muchísimo, con el otro muñeco imposible. Yo lo amaba como jugador porque a River lo tenía de hijo. Pero el problema no era solo conmigo, era con los de jerarquía, por ahí le faltaba personalidad. Capaz como eran dos tenían mitad cada uno".

Después de ese primer disparo, el exjugador de la seleccion italiana profundizó en su salida de Boca: "A mí me fue Guillermo, yo no me hubiese ido nunca de Boca y menos por fumar un cigarrillo. Encima el fumaba tambien". Cuando habló de ese episodio, Danistone aseguró que el Mellizo lo "estaba buscando" y que Carlos Tevez le dijo "vos sos más fácil también”. Sin embargo las palabras del exdelantero fueron contundentes: "Me estaba haciendo la vida imposible hace un montón".

"Me quedo la bronca por la manera. Si me decís 'che, no te quiero en el club', buscamos la forma de resolverlo. Las formas me parecieron de cobarde", expresó Osvaldo, que luego sentenció: "No debe ni escuchar música, una amargura debe tener ese tipo encima". ¡Durísimo!

