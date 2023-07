El próximo miércoles 2 de agosto, Boca visitará Montevideo para enfrentar a Nacional por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en una serie que lo tiene como favorito pese a la irregularidad que ha mostrado a lo largo del año.

El equipo que conduce Jorge Almirón todavía está esperando cerrar sus últimos refuerzos para afrontar el tramo final de la competencia internacional, siendo Edinson Cavani el futbolista que causa mayores expectativas. El uruguayo, que ya habría logrado llegar a un acuerdo con Valencia para rescindir su contrato, también había sido pretendido por Nacional.

En relación a ese favoritismo que pone al Xeneize como candidato a avanzar a cuartos de final, un exjugador del club dejó un mensaje desafiante. Se trata de Emmanuel Gigliotti, quien desde el año pasado recaló en el equipo uruguayo tras pasar por el fútbol mexicano.

“Lo mejor que le puede pasar a Nacional es que Boca nos subestime, quizás puede ser importante. El equipo va a intentar ganar de local primero y después no va a asustarse a La Bombonera”, anticipó en diálogo con TyC Sports sobre el cruce.

Por otro lado, Gigliotti aseguró que más allá de su pasado como Xeneize no dudaría en gritar un gol si le toca convertirlo: “Sería una falta de respeto para el club en el que estoy jugando no hacerlo. Lo más lindo del fútbol son los goles. El problema es cuando el jugador no rinde, no transpira y no tiene ganas de ganar, eso le tenés que criticar al jugador. Si estás pendiente de lo que piensa el otro quizás ni patees al arco, ojalá me toque convertir”, manifestó.