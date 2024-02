El ex Boca que arremetió contra Riquelme con un picante posteo en Instagram

Tras una larga novela, Juan Román Riquelme ganó en diciembre las últimas elecciones en Boca Juniors y ya está está afrontando su nuevo rol en el club de sus amores. Como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, las críticas nunca faltan.

Mientras el Xeneize intenta recuperar un buen nivel de juego para volver a ser protagonista en los torneos, otro de los grandes objetivos de Román en su cargo tiene que ver con agrandar La Bombonera, que queda chica para los 350 mil socios que tiene el club.

En ese contexto, la directiva opta por aplicar un filtro de presentismo para la reserva de entradas y, por ello, muchos socios activos se quedan afuera. Uno de los hinchas afectados es Pablo Migliore, que volvió a disparar contra Riquelme a través de sus historias de Instagram.

El exarquero del Xeneize le dedicó un posteo para quejarse de que él y su familia no logran asistir a La Bombonera por el mencionado motivo: “Si el club es de los socios, explicame por qué mi familia no puede habilitar los carne“.

Y se extendió: “Mi señora, 15 años de socia. Mis hijos, 12 años de socios. A mí no me dejan hacerme socio. Yo no quiero nada, pago la cuota como todo el mundo. Solo quiero ver a Boca“.

La Bombonera, una de las prioridades de Riquelme

A diferencia de la otra fórmula que compitió en las elecciones, la postura de Román es que el equipo no se mueva de Brandsen 805. Sin embargo, sí reconoce como una necesidad el agrandar el estadio para que más socios puedan acercarse a alentar al Xeneize. Así, se retomaría el plan de compra de los lotes aledaños para poder hacer una nueva tribuna en dónde hoy están los palcos.