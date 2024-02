Tras la clasificación de la Selección Argentina Sub 23en el Preolímpico, Valentín Barco se presentó este martes en el entrenamiento de Boca Juniors para despedirse de sus compañeros. Así, el Colo cerró una extensa novela que atravesó al mercado de verano.

El lateral izquierdo ejecutó su cláusula de rescisión de 10 millones de euros y se marchó hacia Brighton sin dejarle un porcentaje futuro al Xeneize, lo que buscó la directiva en las arduas negociaciones. Ya con Barco en Inglaterra, Riquelme se refirió al tema este miércoles.

Luego de la victoria de los de Diego Martínez ante Central Córdoba en La Bombonera, el presidente dialogó con TNT Sports y explicó sobre la partida del Colo: “Yo no me enojo. Jamás me enojé, vivo una vida normal. Si él tomó esa decisión, debe hacerse cargo“.

Y continuó, extendiendo la crítica por la forma en que se dio la salida del futbolista: “Molesta sí cuando quieren confundir las cosas, yo lo veo muy simple. Como jugador de fútbol tenés que ir y presentar el papel que rescindís, muy simple“.

Mientras tanto, las Gaviotas comenzarán a trabajar con el jugador surgido en Boca en las próximas horas y se especula con que Roberto De Zerbi lo utilice de entrada. Es que Brighton no tiene demasiadas alternativas en su posición y podría ser de gran ayuda al plantel.

Los números de Barco en Boca

En total, desde que debutó en 2021, aunque casi todos sus partidos fueron en el último año, el Colo afrontó 35 encuentros con la camiseta azul y oro. En aquellas presentaciones tuvo la oportunidad de convertir un gol y repartir tres asistencias. A pesar de la decepción de la final de la Copa Libertadores, Barco sumó dos títulos locales a su palmarés.