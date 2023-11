Más allá del empate, Boca se mostró entero después de la derrota en la final de la CONMEBOL Libertadores. En su primer partido post Maracaná, el Xeneize dominó en gran parte del trámite a San Lorenzo. No solo era jugar tras el tropiezo copero, sino también sin su entrenador Jorge Almirón.

Desde su salida del club, el ahora ex-DT del equipo de la Ribera se mostró bastante activo en sus redes sociales, mostrando todo su apoyo para su ex dirigidos. De todas formas, no dejó de llamar la atención un comentario que hizo mientras Mariano Herrón daba la conferencia de prensa.

El periodista Tato Aguilera se encontraba transmitiendo en vivo cuando hablaba el DT hablaba y ahí apareció Jorge, comentando un emoji que no pasó desapercibido. La intervención del DT hizo ruido, teniendo en cuenta que lo habitual después de una salida es bajar el perfil.

Horas después, el propio Tato aclaró que, pese a ser la cuenta oficial de Almirón, el DT no había sido el responsable de comentar el vivo: “No reaccionó al vivo de mi Instagram cuando estaba hablando Mariano Herrón”. “Todo indica que le hackearon la cuenta”, deslizó. Inoportuno…

Las frases destacadas de Herrón

La posibilidad de seguir en 2024: “Yo sé de la responsabilidad que tengo pero estoy en el mejor lugar del mundo así que no me quejo, intento trabajar, ayudar y ojalá que logre el objetivo. No miro más allá de estos partidos que me han confirmado, así que no tengo demasiado para decir sobre una continuidad”.

El equipo: “Tenemos un gran plantel con muchos jugadores de experiencia, de jerarquía, con jóvenes que juegan realmente bien. Uno tiene su idea y ojalá podamos plasmarla”.

El análisis del juego: “Los muchachos hicieron un buen partido. Ellos nos pusieron muchos delanteros, en un momento estaban con tres nueves, salteaban la mitad de la cancha con pelotazos y eso te obligaba a ir para atrás, pero seguramente miraremos el partido otra vez y veremos en qué nos equivocamos”.

La condición física de los titulares: “Mañana veremos cómo terminaron. Tenemos tres días o cuatro para el siguiente partido. Tenemos un gran plantel así que cualquiera de los muchachos que tenga que jugar lo va a hacer bien. Tenemos jugadores capacitados para estar en este club, quedó demostrado porque llegamos a la final de la Copa Libertadores”.