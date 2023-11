La jornada del 4 de noviembre será inolvidable para Germán Cano. Con su gol a Boca, el delantero terminó cerrando una CONMEBOL Libertadores consagratoria, levantando el trofeo siendo el goleador del certamen. En diálogo con Olé, el argentino reveló que se llevó muchos recuerdos del partido, pero le faltó algo.

“La camiseta la tengo guardada, la tengo arriba un pequeño museo de todas las cosas. La voy a poner en un cuadro, me traje un pedazo de red en el arco que hice el gol. La pelota, el shorcito…”, confesó el ex-Lanús, pero confesó: “Con Boca no intercambié”.

“Seguramente, más adelante le diga a Frank (Fabra), porque quería cambiar con él. Después le diré a Cavani a ver si también quería, no tengo la camiseta de él y me gustaría”, expresó Germán, aunque aclaró que será paciente: “Ahora no, más adelante. Voy a dejar pasar un poco el tiempo”.

Cano sobre la expulsión de Fabra

El delantero se refirió a la tarjeta roja a su excompañero en el Maracaná: “Por cómo se estaba presentando el partido, posiblemente fue un quiebre. Esto es fútbol, con diez y ellos con once, a veces no se gana. No lo sabemos. Ellos querían atacar por los costados, Fabra nos podía hacer daño por ese lado, nos sorprendió a todos”.

“Yo lo conozco y sé que esas cosas son difíciles. Ya tengo varias camisetas de Fabra, quiero cambiarla porque es una final y es lindo tener la camiseta de la final”, agregó.

Riquelme y la situación de Fabra: “Llegó llorando”

En conferencia de prensa, el vicepresidente habló del dolor del colombiano: “Frank llegó hoy llorando al entrenamiento. Bajó de su auto, pasó caminando, con gorra, llorando. Pasaron dos días… Quiere mucho a nuestro club. Él hizo mucho para que lleguemos a la final”.

Además, no faltaron los elogios: “Él fue el mejor del partido contra Racing, el mejor del partido contra Palmeiras… Después, la prensa a veces se enamora mucho de nuestros jugadores. Eso es bueno para nosotros, porque se enamoraron de muchos jugadores nuestros. Pero yo no miro el fútbol como ellos. Fabra fue muy importante para nosotros en estos cuatro años, fundamental”.

“Si voy para atrás metió el gol en cancha de Gimnasia, le dio el pase a Benedetto contra Lanús, gol contra Tigre. Hizo uno de los goles más lindos que vi de mi vida, a Rosario Central en cancha de Vélez. De los mejores que vi. Hoy bajó llorando. Le duele mucho, hay que tener paciencia, levantarse. El miércoles hay que volver a competir”, agregó.