Con Nicolás Valentini a un paso de la Fiorentina, el nombre de Nicolás Burdisso fue marcado por varios hinchas de Boca como responsable de su no renovación. El ex-defensor, último mánager de la presidencia de Daniel Angelici, trabajaba en el club italiano que se lleva al joven del Xeneize.

Ante todas las acusaciones, principalmente en sus redes sociales, el exfutbolista decidió sacar un comunicado para aclarar la situación, desligándose de todo lo que tiene que ver con la llegada de Valentini a la Fiore debido a que ya no trabaja en ese club.

“Me tocan donde más me duele“, comienza diciendo Nico, que informó: “Dejé de trabajar en Fiorentina el 2 de junio de 2024. Durante los 3 años que ejercí como Director del área técnica de Fiorentina, nunca recomendé la contratación de Nicolás Valentini ni me comuniqué con él“.

“El arreglo se produce 45 días después de que dejé mi puesto”, asegura Burdisso.

Y concluyó: “Boca fue, es y será mi casa. Nunca contraté ni voy a contratar a un futbolista libre del equipo en el que crecí como futbolista, como Director Deportivo y, sobre todo, como persona. No voy a ir en contra de los intereses económicos y deportivos del club de mi vida”.

El comunicado de Nicolás Burdisso

No suelo intervenir en la conversación pública cuando me vinculan versiones no verídicas, pero en este caso me veo forzado a hacerlo porque me tocan donde más me duele.

Quiero hacer algunas aclaraciones para que no se relacione mi nombre a una transferencia en la que no tuve ni tengo influencia:

Sé que desde abril hay rumores que relacionan al jugador con la institución (y que me ponen a mí como el provocador de la no renovación con Boca), y no puedo hacerme cargo de lo que se dice en medios y redes sociales. Lo que sí puedo hacerme cargo es de lo que hice, y reitero para ser explícito en esto: nunca estuve en contacto con el futbolista y tampoco sugerí incorporarlo. El arreglo se produce 45 días después de que dejé mi puesto.

Boca fue, es y será mi casa. Nunca contraté (y esto también quiero dejarlo por escrito: ni voy a contratar) a un futbolista libre del equipo en el que crecí como futbolista, como Director Deportivo y, sobre todo, como persona. No voy a ir en contra de los intereses económicos y deportivos del club de mi vida.

Gracias,

Nicolas Burdisso

Los números de Nicolás Burdisso como jugador de Boca

Nicolás Burdisso disputó 163 partidos con la camiseta de Boca, anotando 6 goles y aportando 3 asistencias. En su paso por el club, ganó 3 Libertadores (2000, 2001 y 2003), 2 Intercontinentales (2000 y 2003) y 2 torneos locales (2000 y 2003).