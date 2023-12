A tres días de las elecciones, mientras Juan Román Riquelme trabaja en la concreción de nuevos fichajes confiando en que los socios le renovarán la confianza a la actual comisión directiva, un futbolista lisa y llanamente se ofreció a defender la camiseta de Boca en 2024. Se trata de Lucas Passerini, quien viene de amargar a River anotándole con la camiseta de Belgrano por los cuartos de final de la Copa de la Liga, en un partido que de todos modos terminó ganando el Millonario.

El delantero que llegó a Córdoba procedente de Unión La Calera de Chile con la difícil tarea de reemplazar a Pablo Vegetti, cuyos muy buenos rendimientos lo llevaron a ser fichado por Ramón Díaz en Vasco da Gama para terminar cumpliendo el objetivo de salvarse del descenso, no tardó en pagar la confianza depositada en él y terminó aportándole 10 goles al Pirata en el torneo. Dos de ellos a Boca, que también fue su víctima.

Passerini hizo referencia a Diego Martínez, quien está llamado a ser el entrenador de Boca si Riquelme gana las elecciones del domingo, y al deseo de trabajar con él en el Xeneize: “Sería un sueño para mí, para mi carrera, por lo que significaría todo”, reconoció en diálogo con D Sports Radio.

“Me gustaría ser dirigido por Diego Martinez. Es un DT que llama la atención, le ha ido muy bien, es muy cercano a los jugadores. Plasma la idea que quiere en cancha, habla muy bien de él. Es uno de los mejores del fútbol argentino”, agregó autopostulándose como refuerzo para la delantera de un equipo que en los próximos días podría desprenderse de Darío Benedetto.

Si Passerini puede soñar con defender la camiseta de Boca, pues tiene el mérito de ser el goleador de la Copa de la Liga, es porque Guillermo Farré confió en él cuando el fútbol argentino lo tenía en el olvido, habiendo sido en la temporada 2017/2018, defendiendo la camiseta de Sarmiento de Junín en Segunda División, su última experiencia previa. “Estoy viviendo una realidad que no esperaba. Me da felicidad porque uno trabaja para esto. Desde el día uno Farré se comunicó conmigo. Me transmitió confianza, estoy agradecido a él y a su cuerpo técnico”, dijo al respecto.

Los clubes de Passerini en el exterior

Lucas Passerini pasó cinco años fuera del fútbol argentino, durante los cuales defendió la camiseta de Guaraní de Paraguay, Palestino de Chile, Cruz Azul, Necaxa y Atlético San Luis en México, y recientemente Unión La Calera, también en la Primera División del fútbol chileno.

¿En qué clubes argentinos jugó Passerini?

Antes de regresar para defender la camiseta de Belgrano de Córdoba, el delantero de 29 años oriundo de Formosa pasó por Quilmes, donde hizo su estreno como profesional y llegó a participar nada más que de dos partidos, Comunicaciones y Estudiantes de Buenos Aires en la Primera B Metropolitana, Tigre y Sarmiento de Junín.

Las víctimas de Passerini en el torneo

A lo largo de la Copa de la Liga, que lo tiene con goleador con 10 tantos, Lucas Passerini le marcó a Estudiantes, Boca y Unión por duplicado. También tuvo entre sus víctimas a San Lorenzo, Platense, Defensa y Justicia y River.