En el marco de la fecha 8 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, en su visita a La Bombonera, tras comenzar ganando con un tanto de Lucas Passerini, Belgrano perdió 3 a 2 contra Boca y de esta manera estira su mal arranque del torneo, con una victoria en ocho presentaciones.

Luego de este encuentro, en la zona mixta, el mismo Passerini, el goleador del equipo de Guillermo Farré, manifestó su descontento por una jugada particular, en la que lo golpeó Nicolás Valentini, ya que afirmó que el defensor del Xeneize tendría que haber sido expulsado.

“Mira el video, vas a ver que en ningún momento va a la pelota, me pone el codo y me da un codazo en la nuca. Es muy evidente, no es una acción normal del partido creo. A nosotros por mucho menos nos amonestan o echan a un jugador. En el primer tiempo Campuzano me pegó un planchazo en el tobillo también”, comentó el delantero.

La jugada por la que protesta Passerini, se dio en el inicio del segundo tiempo, cuando todavía mandaba en el marcador el Pirata por 1 a 0. Allí, la defensa del elenco cordobés salió con un pelotazo largo para el delantero, que no pudo disputar el balón por el codazo que recibió de Valentini.

Por su parte, el árbitro del encuentro, Nazareno Arasa, al igual que Facundo Tello en el VAR, tomaron esta jugada como una acción de juego, considerando que se trató de un choque, por lo que ni siquiera sancionaron falta ni le mostraron alguna tarjeta al defensor del Xeneize.

La vez que expulsaron a Passerini por un codazo

En la fecha 5 de esta Copa de la Liga Profesional, en lo que fue el empate 1 a 1 entre Belgrano y Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, el delantero del Pirata cordobés, que había anotado el tanto de su equipo, vio la tarjeta roja por una jugada similar a la de Valentini.

Aguantando la marca de un jugador rival, Passerini movió sus brazos para atrás con el objetivo de ganar la posición, y allí uno de sus codos impactó contra la cara de Ignacio Vázquez, por lo que el árbitro del encuentro, Pablo Giménez, le sacó la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja.