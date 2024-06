Fue campeón de la Eurocopa y le mandó un mensaje a Riquelme: "Me gustaría jugar en Boca"

Boca es un fenómeno mundial. Y no porque uno se anime a decirlo, sino que los hechos lo comprueban: en la temporada 2019-2020, Daniele De Rossi abandonó su Italia natal para llegar al Xeneize, sin siquiera tener un mínimo porcentaje de relación con la institución. Solamente admiraba a la hinchada, la leyenda de La Bombonera y tenía la intención de abandonar la comodidad europea para aventurarse en un mundo completamente ajeno.

Desde el 2000 en adelante, la marca Boca Juniors se expandió notablemente. El trabajo de marketing que encabezó la Comisión Directiva que, en aquel entonces, lideraba Mauricio Macri, generó que comenzaran a surgir hinchas en tierras asiáticas, sobre todo por el arribo de Naohiro Takahara. Y la figura de Diego Maradona, quien ya estaba retirado de la actividad, también agigantaba la pasión boquense. Pero así como en algún momento llegó De Rossi, el italiano que quiere jugar en el Alberto J. Armando es Lorenzo Insigne.

Campeón de Europa con Italia en 2021, el ex Napoli que se encuentra en Toronto FC fue entrevistado por Olé, donde le consultaron si le interesaría llegar al fútbol argentino, y de ser así, en qué equipo lo haría. “Me gustaría, pero ahora tengo 33 años y estoy viejito”, manifestó el atacante. “Nunca se sabe en la vida. La hinchada argentina es como la hinchada napolitana, muy calurosa”, agregó.

Respecto a su hipotético arribo al país del último campeón del mundo, aseguró que no tendría un equipo en particular, “pero pienso que en Boca. Me gusta Boca, como Daniele (De Rossi). Tiene una gran hinchada”. Y cerró: “No miro los partidos por el horario, pero La Bombonera es un estadio increíble”.

Lorenzo Insigne defendiendo la camiseta de Italia en la Eurocopa 2021. (Foto: Getty Images)

Insigne cambia de agencia de representación y quiere volver a Europa

Para salir de la MLS y cambiar completamente de aires, Lorenzo Insigne ya hizo un movimiento importante. A fines de 2023, se confirmó que cambió de agentes. Ahora, es representado por la agencia You First. Se trata de una decisión clave en su deseo de volver a Europa.

Tanto el periodista Nicolò Schira como Matteo Moretto revelaron que Insigne quiere volver al Viejo Continente y dejar definitivamente la MLS. En este sentido, ya hay clubes que lo han sondeado durante las últimas semanas, sobre todo, de Italia.

Lazio y Roma son algunos de los equipos italianos con los que ya fue vinculado el extremo de 32 años, de acuerdo a lo informado por el periodista Daniele Longo. No se descarta que algún otro también esté interesado y pregunte condiciones. Sin embargo, la situación no es fácil.

El salario del actual futbolista de Toronto FC, donde posee contrato hasta mediados de 2026, es un problema para cualquier equipo que le interese. Si quiere volver a Europa, deberá resignar una parte importante del mismo, además de que debe lograr su salida de la franquicia canadiense de la mejor forma posible.

El tatuaje maradoneano de Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne tiene una enorme devoción por Diego Maradona, que es uno de los máximos ídolos de Napoli. Y justamente el delantero le rindió homenaje en su piel: siendo napolitano de nacimiento, en su pierna izquierda se inmortalizó un retrato de Pelusa celebrando un gol con la camiseta del Gli Azzurri.