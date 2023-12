Tras un año largo, en el que logró asentarse en el arco de Boca y ser una de las figuras tanto en el plano local como en el recorrido hacia la final de la Copa CONMEBOL Libertadores, Sergio Romero se encuentra disfrutando de sus vacaciones, para luego, en los primeros días de enero, sumarse a la pretemporada con el Xeneize.

En medio de este descanso, el experimentado arquero de 36 años, vivió una situación incómoda en un supermercado, en la que una señora fue directamente a pedirle una foto, y luego confesó que odia a Boca a pesar de no ser hincha de ningún equipo, y que Chiquito es lo mejor que tiene el club.

Esta situación fue capturada en un video que se viralizó en las redes sociales, debido a lo incómodo que estaba Romero. En el mismo, se ve que la señora se está sacando una foto con Chiquito, y luego afirma: “Odio a Boca, odio a los bosteros. Yo no soy de ningún cuadro, me hice de Colón de mentira porque soy maestra jardinera y me preguntan de qué cuadro soy”.

Además, agregó: “Odio a los bosteros, mi hija es de Boca, mi pareja de Boca y lo conoce (señalando a Romero) y está allá matándose de risa. Lo único bueno que tiene Boca es a este señor (por Romero) y la esposa es divina. Vine acá solamente a encontrarmelo”, cerró saludándolo.

Romero por su parte, reaccionó tranquilo a toda esta situación, parado en la fila para pagar y se reía tímidamente, aunque se lo notaba un poco incómodo. Además, en el medio del relato de la señora, otro hincha se acercó a saludarlo, mientras que la gente presente en el supermercado lo trataba como uno más.

Los números de Sergio Romero en Boca

Desde su debut oficial en el Xeneize, Chiquito disputó un total de 49 partidos, en los que recibió 43 goles y mantuvo el arco en 0 en 20 oportunidades.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sergio Romero en Boca?

Sergio Romero tiene contrato en Boca hasta diciembre de 2024. El arquero llegó libre a mediados de 2022 para cubrir la baja posterior de Agustín Rossi, que dejó el club a principios de 2023. Desde su llegada, ganó la Supercopa Argentina 2022 ante Patronato.

¿Cuántos penales atajó Sergio Romero en Boca?

El experimentado arquero tuvo un gran rendimiento en el 2023 en cuanto a los penales, ya que entre tandas y tiempo reglamentario, atajó 12 de los 26 que le remataron.