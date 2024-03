El pasado viernes, Jorge Martínez se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py. El ex futbolista y entrenador del plantel femenino de Boca fue denunciado por Florencia Marco, quien fue jefa de prensa del equipo femenino del Xeneize. La causa es por abuso sexual.

Este lunes hubo un importante giro en la causa y es que los abogados de Jorge Martínez pidieron la recusación del Juez Sergio Paduczak, según informó el periodista Ignacio Genovart. Esto quiere decir que este juicio no continuará, pero la causa no cayó y será otro juez el encargado de impartir justicia. Según trascendió, el pedido fue el domingo por la noche por fuera de los canales oficiales.

¿Qué dijo Jorge Martínez?

“Es una bomba que te destruye porque no sabés de donde agarrarte, te destruye psicológicamente y lo que más te destruye es ver sufrir a tu familia, a tus hijos llorar, tener que explicarles a tus padres y es un dolor muy grande y ese dolor todavía se tiene por eso estamos a disposición de la justicia”, afirmó Jorge Martínez en diálogo con A24.

“Habría que preguntarle a ella por qué hizo esa denuncia, yo solamente me dedicaba a trabajar con responsabilidad y buscando muchos objetivos. Estábamos felices y no entiendo. Estoy acá para demostrar mi inocencia”, agregó el ex DT del plantel femenino de Boca.

Martínez sobre las acusaciones de falso testimonio

“Si ella está segura que hay falso testimonio que lo denuncia en la justicia. Los que declararon fueron rotundos. De quince testigos, nueves eran mujeres y todas declararon que era un excelente entrenador y que nunca le falté el respeto a nadie. Lo que opine Marco de los testimonios, no me corresponde a mí analizarlo”, dijo Martínez sobre la acusación de Florencia Marco respecto a un posible falso testimonio.

La palabra de Florencia Marco

“Estoy triste, desilusionada una vez más porque siento que es otra instancia más de revictimización después de tanto tiempo de esperar este momento. Estoy tranquila porque yo sé que estoy actuando con la verdad y que se va a hacer justicia. Entiendo que es la estrategia de ellos para defenderse porque no tienen opciones. Quedó en evidencia el viernes no solamente que es culpable sino del pacto de caballero que hay entre ellos”, afirmó Marco en diálogo con A24.

“Lo ocurrido yo lo hablé en su momento con Adriana Bravo que era la vicepresidenta del club. Lo hablé con Bermúdez, Cascini, Delgado y ellos me habían dicho que ya se lo habían informado a Román y me dijeron que estaban al tanto de lo que ocurría en el plantel y cuando el viernes declaran que no estaban al tanto de lo ocurrido, ahí queda claro que mienten”, concluyó la denunciante.