Este viernes 22 de marzo desde las 9 de la mañana iniciará el juicio contra Jorge Martínez por abuso sexual, el mismo tendrá lugar en el Tribunal Oral en los Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py. Florencia Marco, quien oficiaba como jefa de prensa del plantel femenino de Boca es quien denuncia al ex entrenador y en las últimas horas reveló el calvario que le tocó vivir luego de realizar la denuncia.

En diálogo con La Nación, Florencia Marco se refirió a tres glorias de Boca que, desde la gestión Riquelme, ocupan puestos importantes en el Consejo de fútbol: Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado: “Cuando pasó eso, hablo con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Les informo y les cuento todo. Ellos me dicen que ya lo estaban hablando con Juan Román Riquelme y también con Cristian, su hermano. Estaban todos informados. Y me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas, pero nunca las tomaron. Ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo”.

“Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender”, agregó la denunciante.

Marco volverá a estar cara a cara con Martínez

Florencia Marco realizó la denuncia el 7 de marzo de 2023 y el club recién lo despidió un mes más tarde. Este viernes se volverá a reencontrar con Martínez y así lo vive: “Por un lado, estoy ansiosa, pero por otro nerviosa, porque vuelven todas las sensaciones que yo sufrí durante 2022. Me voy a volver a encontrar con el abusador. Tengo la posibilidad de elegir que no esté en el juicio en el momento que yo esté haciendo las declaraciones. Pero bueno, vamos a volver a compartir un espacio físico en común. Eso me quita un poco el sueño en estos días”.

Decepcionada con Riquelme

“Siempre tuve un trato muy bueno y muy cordial con él. Sabía muy bien quién era yo y sabía que quería hablar con él también por esta situación. Y no me pude comunicar cuando estaba trabajando y ni después de que empecé la licencia. Me hubiera encantado que me llamara por teléfono porque con él he compartido varias charlas, he compartido hasta mates. Me hubiera gustado que tuviera ese gesto”, afirmó Marco.

Además, agregó: “Tengo entendido que él sabía que yo estaba siendo abusada y que, en el equipo de fútbol femenino, varias de las jugadoras también estaban siendo abusadas. Entonces a mí, sinceramente, me llama la atención que él permitiera que siguiera pasando. Porque eso lo hace cómplice, como todas las personas que permitían que esto siguiera pasando”.

Duras críticas a Adriana Bravo

Adriana Bravo encabeza el Departamento de Género de Boca y para Florencia Marco le queda grande el cargo: “Si no pueden ocupar el rol que tienen que ocupar, tienen que dar un paso al costado y correrse, porque ponen en peligro a muchas personas. Porque aparte de ser cómplices de estos abusos, son coproductores también de estos abusos, porque ayudan a que se sigan produciendo. Todos lo vemos y se seguirá haciendo, porque igual esos profesionales no dirán nada. `Sí, bueno, es así. Que te sigan tocando. Venís, llorás un ratito, te consuelo y mañana te van a tocar de vuelta`”.

¿Qué sintió tras realizar la denuncia?

“Cuando hice la denuncia sentía mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Pero una vez que esto se hizo público, lloré después porque me conmovía todo el amor que recibía de todas las personas, de compañeros de otros sectores del club que no sabían que yo había estado atravesando eso, de ex compañeros, ex jugadores y ex técnicos del plantel profesional masculino con los que había trabajado, de mi pueblo, de todo el mundo”, dijo Florencia Marco.

Para concluir, afirmó: “Creo que todas las personas que están acompañando a deportistas tienen que estar instruidas para poder hacerlo, no solamente con conocimiento de la profesión, sino también con perspectiva de género”.