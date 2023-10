Meses después de rescindir su contrato con Racing, Paolo Guerrero se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito y con el objetivo cumplido se dispone ya a disfrutar de la final de la CONMEBOL Libertadores que inició defendiendo la camiseta de La Academia y que el próximo sábado 4 de noviembre enfrentará a Boca y Fluminense en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

A días de esa definición, lo que dejó en claro el delantero de la Selección de Perú es que no será neutral, pues tiene en el equipo que conduce Jorge Almirón a un compatriota, amigo y compañero desde hace años en dicho seleccionado al que espera ver coronarse. “Voy hacer fuerza para que ‘Luchito’ (Advíncula) sea campeón de la Copa Libertadores. Toda la energía positiva, ‘Luchito’ tienes que ser campeón”, expresó en diálogo con el programa Si va a salir.

Habiendo rescindido su contrato con Racing a inicios de julio, Guerrero ya no era parte del plantel que por entonces todavía conducía Fernando Gago para los cuartos de final de la Libertadores ante Boca, cuyo partido de ida se disputó el 23 de agosto en La Bombonera y la revancha el 30 en el Cilindro de Avellaneda, donde el Xeneize selló su boleto a semis en los penales con una gran actuación de Sergio Romero y luego de dos empates sin goles.

Con Luis Advíncula, Guerrero compartió el plantel que disputó el Mundial de Rusia en 2018 bajo la conducción de Ricardo Gareca y luego de superar una sanción por dopaje positivo que lo tuvo al borde de perderse la competencia. En las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, ambos también son convocados frecuentes del entrenador Juan Reynoso.

Advíncula, que no sumó minutos el último sábado ante Estudiantes por la Copa de la Liga, se perfila para ser titular el próximo 4 de noviembre ante Fluminense, en una final para la que Jorge Almirón ya tiene un equipo en mente que podría ser con Sergio Romero; Fabra, Valentini, Figal, Advíncula; Barco, Pol Fernández, Medina, Equi Fernández, Cavani y Merentiel.

¿Guerrero pudo jugar en Boca?

La preferencia que Paolo Guerrero tiene por Boca de cara a la final de la CONMEBOL Libertadores podría no radicar únicamente en la presencia de su compatriota sino también en una simpatía por el club al que incluso tuvo posibilidades de arribar en el pasado. “Estuve algunas oportunidades cerca de Boca. En mi tiempo en el Inter de Porto Alegre estaba en constante comunicación con Román. Y a comienzos de 2022 me fueron a ver a Perú. Tuve varias charlas con Riquelme, me llamó varias veces. Al final no se dio porque en el 2022 él necesitaba ya un delantero”, había reconocido tiempo atrás en una entrevista con ESPN.

¿Cuándo llega Boca a Río de Janeiro?

El plantel que conduce Jorge Almirón realizará este martes el último de sus entrenamientos en el país y mañana arribará a Río de Janeiro para ultimar los detalles de su preparación para la final ante Fluminense. La buena noticia en ese sentido fue que el lunes pudieron entrenarse con normalidad tanto Valentín Barco como Nicolás Valentini y Cristian Medina. El único que lo hizo de manera diferenciada fue Darío Benedetto, quien de todos modos no estaba pensado como titular para la definición.