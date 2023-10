Paolo Guerrero ya se marchó de Racingy ahora está rompiendo las redes con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria de Quito, con quien disputará la final de la CONMEBOL Sudamericana. Pero después de haber evitado hablar de Fernando Gago, con quien nunca tuvo una buena relación, dio un detalle de su salida y con el que destrozó al entrenador.

El delantero peruano de 39 años, que está preparándose para afrontar los partidos correspondientes a las Eliminatorias CONMEBOL, donde enfrentará a la Selección de Chile y también a la Selección Argentina, fue muy claro a la hora de contar la razón por la que decidió rescindir su contrato con Racing. “Ahora es otro contexto, volví a jugar, necesitaba jugar”, fue lo primero que destacó.

En medio de una entrevista con TyC Sports, Guerrero enfatizó que no buscaba “entrar en detalles de lo que pasó en Racing”, pero resaltó que “ahora tengo continuidad, tengo la confianza del entrenador, me siento libre para jugar y tengo jugadores que me buscan” .

El Depredador mantiene una serie de códigos que no suelen observarse en la actualidad futbolística, pero dio a entender que llegó a la Academia por medio de la dirigencia comandada por Víctor Blanco y no porque Gago lo haya solicitado. Y allí es cuando se refiere a la confianza que sí le da Luis Zubeldía, el DT del elenco ecuatoriano.

Además, el atacante con pasado en Flamengo destacó: “Disfruté el fútbol argentino, pero no como uno quiere porque tuve pocos minutos. El fútbol es confianza, cuando un jugador está inspirado puede hacer muchas cosas dentro del campo”.

Respecto a cómo fue su salida, y cómo quedó la relación con todo lo que conlleva al mundo racinguista, Paolo Guerrero dejó en claro que valora a los futbolistas con quienes compartió el plantel, como así también a los fanáticos: “Fue lindo el momento, hice muchas amistades, los compañeros me trataron bien. Lo valoro y prefiero quedarme con eso. Con los hinchas también, lo que se vive en el Cilindro, esa energía. Me fui tranquilo y contento por haber dejado a Racing donde merece” . Claramente, con Gago no hubo feeling.

¿Cuántos goles hizo Paolo Guerrero en Racing?

Paolo Guerrero llegó a Racing en 2023, y solamente convirtió tres goles. Además, aportó dos asistencias.

¿Cuántos partidos jugó Paolo Guerrero en Racing?

Debido a que no fue solicitado por Fernando Gago, fueron pocos los partidos que disputó Paolo Guerrero con la camiseta de Racing: solamente 22, entre el torneo doméstico, la Copa Argentina y la CONMEBOL Libertadores.