Muchas veces se pone en duda la relevancia que tiene fútbol sudamericano en Europa, pero José Mourinho es un buen ejemplo de que la importancia es mayor de la que muchos creen. Sergio Romero, ex dirigido suyo en Manchester United, reveló que el entrenador sigue su presente en Boca.

“José como persona es extraordinario. Yo estoy hoy en Boca y cuando pasamos a Nacional me mandó un mensaje felicitándome. El Loco está en la Roma, en el otro lado del mundo y está pendiente de que yo estoy acá”, reveló Chiquito en diálogo con ESPN F10.

“Tengo una gran relación con él. En su momento tuve que pedirle permiso para traer a mi familia a Argentina y me dijo ‘la familia está por por sobre el deporte, tenés el tiempo que necesitás para irte a tu casa'”, contó el 1, que agregó: “Esas personas son las que uno se cruza en la vida y no las tiene que dejar ir nunca. Las tiene que tener siempre cerca porque son personas espectaculares”.

El día a día de Romero en Manchester United con Mourinho

Chiquito contó que no le fue sencillo ser suplente en Inglaterra: “Yo entrenaba de lunes a viernes pensando que iba a llegar al sábado y que José me iba a decir ‘¡atajás vos!’, pero eso no sucedía y me defraudaba. A regañadientes, hacía todo lo mejor que estaba a mi alcance para que a David (De Gea) le vaya bien”.

“Obviamente yo quería jugar y entendía por completo que por delante mío tenía un tipo que como arquero es un monstruo y como persona excepcional. Yo no podía no hacer las cosas bien cuando tenía a un chico por delante mío que se comportaba como una excelente persona y compañero”, remarcó Romero.

Y continuó: “Entonces esperaba mi oportunidad, sabía que iba a jugar la Carabao Cup, la FA Cup y tuve la suerte que me permitió jugar la Europa League que terminamos ganando”.

“Lamentablemente me tocó esperar muchísimo tiempo en el banco de los suplentes, pero traté de demostrar todo lo bien que lo podía hacer cuando me tocaba jugar”, cerró.

¿Cuántos partidos jugó Chiquito Romero en Manchester United?

Sergio Romero vistió la camiseta del Manchester United en 61 encuentros entre 2015 y 2021. En total, recibió apenas 27 goles y mantuvo su arco en cero en 39 oportunidades. Buenos números para el ex-Racing en Inglaterra.