El ninguneo de Riquelme a Andrés Ibarra en medio de las elecciones de Boca: "No lo conozco"

Juan Román Riquelme fue parte, el pasado domingo, de una manifestación histórica junto con los hinchas de Boca en donde marchó a la par de la marea xeneize pidiendo por un esclarecimiento en las elecciones debido a las trabas impuestas de parte de la Justicia por las denuncias de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón.

Un día después de aquella marcha y de sus testimonios posteriores en el escenario instalado en la puerta de La Bombonera, Riquelme volvió a hablar mediáticamente este lunes a altas horas de la noche y allí no dejó pasar la oportunidad de dialogar acerca de las novedades que hubo en la cuestión de los comicios en el club.

Uno de los temas centrales de los que habló Román en “El Canal de Boca” fue el asunto del cambio de jueza en el caso de la denuncia hecha por la oposición, en donde Alejandra Abrevaya, tras haber sido apartada de la causa, fue reemplazada por Analía Romero mediante el sorteo que se hizo en la Justicia. Riquelme enfatizó que la nueva jueza se hizo socia activa en 2013 junto con su esposo y su hijo y por eso, Román celebró que, gracias a ello, habrá elecciones.

Además de este asunto, JRR habló del poder que ostenta Mauricio Macri fuera de Boca, en donde dejó en claro que la intención del ex Presidente de la Nación es “intervenir el club” para luego privatizarlo. Y como si fuera poco, también lo comparó con Andrés Ibarra, a quien ninguneó alevosamente.

“Macri quiere intervenir nuestro club. Eso es lo que quiere. Encima le falta el respeto a los jugadores que tenemos mandando la cartita que mandó hoy“, comenzó Román. Luego, sobre Ibarra, soltó: “A Andrés Ibarra no lo conozco. Lo que dice él no me interesa“.

Sin embargo, Riquelme sí le dejó un mensaje claro al candidato a Presidente de Boca de parte de la oposición, en donde le pidió que “no le falte el respeto a los jugadores del plantel actual“, ya que el propio Ibarra había soltado una amenaza en donde sentenciaba que había que tener cuidado con los futbolistas que se fichen en caso que Boca avance con los refuerzos en medio de las elecciones. Respecto a los comicios en sí, las próximas horas serán claves para determinar la fecha en la que se desarrollarán.

Riquelme habló sobre la asignación de Analía Romero en el caso

En el Canal de Boca, Román también se refirió al cambio de jueza que tuvo la causa que dilató las elecciones en el club de la Ribera. Sobre esto, Riquelme expresó: “Uno para ser Juez tiene que estudiar un montón, hay que felicitar a todos. Yo lo que digo es si hoy podemos decirle al hincha que Analía Romero lleva adelante la causa que estamos hablando. Ella en 2013 pasó a ser socia de nuestro club, y al ser socia tuvo que verificar todos los papeles, me imagino, y si aceptó ser socia junto a su marido y su hijo, es porque no hubo irregularidades y ella cree que está todo en regla“.

Luego, cerró: “Entonces eso me demuestra que si ella aceptó ser socia de Boca, vamos a tener elecciones. Si ella aceptó ser jueza quiere decir que vamos a tener elecciones, que es lo que nosotros queremos. Queremos que la señora Romero, con su marido y su hijo, más los 51473 socios habilitados por la gestión anterior puedan votar”.