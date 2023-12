Claro apoyo a Riquelme: el like de Benedetto sobre las elecciones en Boca

Juan Román Riquelme es el nuevo Presidente del Club Atlético Boca Juniors luego de una elección histórica tanto en la institución boquense como en el fútbol mundial en sí, ya que, con 46.402 votos en total, y con un 65.7% para JRR, los comicios celebrados el domingo 17 de diciembre del 2023 dejaron a Boca como el segundo club con más convocatoria electoral en todo el planeta.

Así, el ídolo xeneize se impuso a la oposición encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri y comandará al club de la Ribera por los próximos cuatro años.

Pese a que no ejercen el voto, diversos jugadores del plantel de Boca dejaron claras sus intenciones en los comicios con posteos en Instagram o en redes sociales, como es el caso de Marcos Rojo, quien horas antes de las elecciones publicó una foto suya con la camiseta de Riquelme.

En sintonía con esto, en plena jornada electoral, Darío Benedetto también se manifestó a favor de Román con un guiño en sus redes sociales.

En concreto, el “Pipa” le dio me gusta a una publicación en Instagram del Diario Olé que replicaba la frase de Ángel Clemente Rojas momentos después de que ejerza su voto a favor de Riquelme. Allí, Rojitas señalaba que jamás podría votar por Mauricio Macri. “¿Qué querés que vote a Macri? No lo quiero ni ver, nunca me gustó como político“, fue la frase que soltó el ídolo de Boca sobre el candidato a vicepresidente por la oposición.

El medio gráfico posteó esta declaración en las redes sociales y allí, Benedetto dejó su like, siendo esto un notorio apoyo a Riquelme en las elecciones, concordando con el testimonio de Rojitas. De esta manera, el Pipa se sumaba al aliento público que anteriormente hizo Marcos Rojo, explícitamente bancando a Román en los comicios. Finalmente, JRR se consagró en las elecciones como el nuevo Presidente de Boca con una abrumadora diferencia sobre su adversario opositor.

Hasta cuándo gobierna Riquelme en Boca

En 2019, con una concurrencia récord en aquel momento (38 mil socios), Juan Román Riquelme volvió a Boca como vicepresidente. El ídolo acompañó a Jorge Amor Ameal y a Mario Pergolini en la fórmula de tres y se impuso a la oposición, tal como sucedió este domingo 17 de diciembre en La Bombonera.

Luego de un proceso largo y agotador, con la Justicia de por medio, Riquelme se consagró como el nuevo presidente de Boca y la foto junto a Ameal se volverá a repetir, ya que este será su vicepresidente. Ambos gobernarán hasta diciembre de 2017, mes en el que se llevarán a cabo las nuevas elecciones.

¿Se queda Benedetto en Boca?

El futuro del 9 de Boca es realmente incierto. Es que el Pipa interesa en clubes de Brasil pero dejó en claro que el único club de Sudamérica en el que jugaría es el Xeneize. Sin embargo, no descarta una salida para sumar más rodaje, y su destino podría estar en Estados Unidos o en México. Además, en Boca posee contrato hasta diciembre del 2024, por lo que este mercado de pases sería determinante para conocer su futuro.