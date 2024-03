El 16 de junio de 2004, Once Caldas derrotó a San Pablo en Colombia por 2 a 1 y accedió a la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Al día siguiente, River y Boca definían su llave en el Monumental. Tanto de un lado como del otro existía la creencia que quien gane la serie se quedaría con el torneo más importante del continente. Cabe destacar que Once Caldas no es uno de los clubes más poderosos de su país, e inclusive el mundo del fútbol conoció al equipo de Manizales por aquel entonces.

Boca eliminó a River por penales y se ganó su boleto a la final de la Copa Libertadores. Buscaba el tercer bicampeonato en dicho certamen, tras los obtenidos en 1977 y 1978, además del más reciente de 2000 y 2001. En 2003, el Xeneize había derrotado a Santos y, por esos años, era el equipo más duro de Sudamérica, con Carlos Bianchi a la cabeza.

La ida se jugó en la Bombonera y terminó 0 a 0. La revancha fue en el Estadio Palogrande Manizales y prácticamente todo un país apoyó a Once Caldas, que inició el partido dando el batacazo con un golazo desde afuera del área de Jhon Viáfara. En el complemento igualó Nicolás Burdisso y todo se definió por penales. El Xeneize falló los cuatro que ejecutó, los colombianos convirtieron dos y así obtuvieron su primer -y única hasta el momento- Copa Libertadores.

Jhon Viáfara, el héroe que terminó preso

Para los hinchas de Once Caldas, Jhon Viáfara fue un héroe, al menos en aquella memorable final de Copa Libertadores en 2004. La realidad es que fuera de lo deportivo, el ex mediocampista -que tuvo un paso por la Selección Colombia- se encuentra cumpliendo una pena por narcotráfico en Estados Unidos. En marzo de 2019 fue detenido en Cali y luego extraditado a Estados Unidos.

A Jhon Viáfara se lo acusa de haber participado directamente en el tráfico de drogas entre 2008 y 2016. Según las autoridades colombianas, al momento de la detención afirmaron que el ex mediocampista de Once Caldas era el encargado de la Ruta del Pacífico hacia México. Se lo acusa de formar parte del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales de Colombia que están vinculadas al narcotráfico y también al armado de una estructura paramilitar. Cabe destacar que Viáfara no admitió los cargos por los fue acusado. A pesar de eso, sigue detenido con una condena de doce años de prisión.

Cómo fue la carrera de Jhon Viáfara

El mediocampista inició su recorrido en el fútbol profesional en Deportivo Pasto en la temporada 98-99, luego pasó por América de Cali hasta regresar al año siguiente al club que lo vio nacer. En 2002 pasó a Once Caldas y allí obtuvo la gloria deportiva. Además de ganar la Libertadores, jugó la última Copa Intercontinental, fue caída por penales ante Porto, aunque Viáfara anotó el suyo.

En 2005 emigró a Europa y vistió las camisetas de Portsmouth, Real Sociedad y Southampton. En 2008 regresó a Colombia para jugar en Once Caldas y en su país jugó hasta su retiro en 2015: en ese período vistió camisetas importantes como las de Junior, Independiente Medellín y Deportivo Cali. Su último club fue Águilas Doradas.