El ex River que no fue refuerzo en Colombia por un ataque de pánico

En este mismo mercado de pases, River decidió cerrar algunos préstamos de juveniles con el objetivo de que sumen rodaje en diversos clubes de la Liga Profesional. En otros casos, como el de Nahuel Gallardo, el Millonario decidió cederlo ya que no entraba en la consideración del Muñeco y firmó como nuevo refuerzo de Once Caldas.

En el armado del plantel para el segundo semestre del 2022, el Tricolor decidió posar sus ojos en otro jugador con pasado en el Millonario para reforzar el ataque. Marcelo Larrondo, de último -y muy breve- paso por el O'Higgins de Chile, tenía todo acordado para sumarse al campeón de la Copa Libertadores en 2004 pero un lamentable episodio truncó la operación.

El ex Rosario Central tenía que viajar hacia Colombia para firmar su contrato con Once Caldas pero, según lo confirmó el propio jugador a través de sus redes sociales, un ataque de pánico le imposibilitó subirse al avión con destino a tierras cafeteras y finalmente no pudo hacerse la revisión médica para convertirse en compañero del hijo del Muñeco.

“Once Caldas S.A. se permite informar que el atacante argentino Marcelo Larrondo no llegará a la ciudad debido a inconvenientes de salud. De común acuerdo entre las partes se deshace el acuerdo que se tenía para su contratación", publicó el Albo mediante un comunicado oficial para dar a conocer la caída de la operación.