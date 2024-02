Con goles de Pablo César Solari y Cristian Medina, ambos en el complemento, en el Más Monumental, River y Boca empataron 1 a 1 en el primer Superclásico de la temporada, correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional.

Una vez finalizado el encuentro, ya cuando los planteles se retiraban del estadio ubicado en el barrio porteño de Núñez, el arquero y capitán del Xeneize, Sergio Romero, habló con Paso a Paso, por TyC Sports, en donde hizo una fuerte autocrítica del rendimiento de su equipo y le tiró un palito a Jorge Almirón, el entrenador que pasó por el club en el 2023.

“Si en nuestra cabeza entra que se puede ver a un Boca diferente, no solamente un Boca aguerrido, sino uno que le gusta jugar a la pelota, va a ser espectacular. Al hincha de Boca no le puedo decir nada, porque ganemos o perdamos siempre está, esa es la realidad, nunca te deja”, comenzó en su análisis.

Y luego agregó, comparando los niveles que mostró el equipo comandado por Diego Martínez, con el de Jorge Almirón en la temporada pasada: “El año pasado nos silbaron una vez, una y eso que fuimos un desastre el año pasado, la Libertadores fue lo único bueno que hicimos”.

Chiquito Romero se refirió a su cruce con Miguel Borja

Cuando faltaban pocos minutos para que termine el encuentro en el Más Monumental, en un saque de arco para Boca, el delantero colombiano de River se acercó al área chica de Boca y le recriminó a Chiquito Romero que juegue y que deje de hacer tiempo.

Referido a esto, en diálogo con el mismo medio, el arquero del Xeneize comentó: “Borja me dijo que somos Boca, que juguemos al fútbol, que no hagamos tiempo. Pero yo creo que después estuvo bien porque me pidió disculpas por si me había ofendido la situación”.

Y agregó, contando su respuesta al delantero del Millonario: “Yo le dije que no pasa nada, que es folclore del fútbol y está todo bien, pero si nos ponemos a mirar hasta que empatamos los que hacían tiempo eran ellos. Tardaban un montón en sacar, se tiraban al piso cuando venía un cambio, por más que tenga una lesión en el isquio o esté acalambrado, nosotros no hicimos tiempo”.

El picante tuit de Eliana Guercio a Miguel Borja

Luego de este cruce entre el delantero de River y el arquero de Boca, Eliana Guercio, la esposa de Sergio Romero, publicó un picante posteo en su cuenta de Twitter, en el que chicaneó a Borja. “¿Quién sos? Así se ríe mi rey. ¿Quién sos?“, escribió junto a emojis de la “B”.