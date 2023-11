Luego de varias semanas en donde se mantuvo entre las sombras y no fue tema de conversación en el Mundo Boca, Sebastián Villa hizo su aparición en los últimos días al confirmarse que, a poco que culmine la temporada 2023 en el cuadro xeneize, el colombiano tenía nuevo club siendo el estelar fichaje del polémico equipo búlgaro Beroe Stara Zagora. El equipo que milita la primera división de Bulgaria posee peculiarmente un Presidente, un mánager y un entrenador argentino, así como también una extensa lista de futbolistas albicelestes y sudamericanos en sí. Y allí recalará Sebastián Villa.

Sin embargo, el futbolista de 27 años no puede entrenarse ni jugar para el Beroe por cuestiones legales, o en realidad, no debe. Lo cierto es que, por más que Boca lo tenga marginado de la actividad deportiva por su situación judicial -fue hallado culpable por la causa en su contra por violencia de género hacia su ex pareja, Daniela Cortés-, Villa sigue perteneciendo al club de la Ribera al poseer contrato vigente hasta diciembre de 2024.

Por eso mismo, si el ex Deportes Tolima se presenta en Beroe a entrenar y se prepara para disputar encuentros allí, desde Boca tienen decidido tomar acciones legales y recurrir a la FIFA como juez para que tome cartas en el asunto. Pese a esta postura del Xeneize, Villa igualmente optó por hacer su aparición en Bulgaria y así lo mostró en sus redes sociales.

Con varios posteos en Instagram en donde exhibía su viaje rumbo al país búlgaro, saliendo primeramente desde Argentina y haciendo escala en Madrid, Sebastián Villa se mostró ansioso por empezar con su nueva experiencia en el fútbol europeo, dejando en claro que la posibilidad de tener un juicio en la FIFA de parte de Boca no le afecta la decisión de jugar para el Beroe.

De hecho, según pudo averiguar Bolavip, Sebastián Villa tiene una estrategia ya planeada ante una posible demanda de Boca ante la FIFA, en la que aludirá que él se considera agente libre debido a que el Xeneize lo mantiene al margen de las canchas y de los entrenamientos grupales, algo que desde el club refutarían de manera sencilla mostrando los papeles que justifican que el colombiano tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2024, por lo que, para firmar contrato con otro equipo, debe darse un resarcimiento económico. De lo contrario, todo accionar se considera ilegal dentro del fútbol. Por ende, si Villa al arribar a Bulgaria termina firmando el vínculo que tiene de palabra con el Beroe, llegará un juicio de parte de Boca.

Lo que demandará Boca en la FIFA

Según informó el periodista César Merlo, el Xeneize pedirá 5 millones de euros a Sebastián Villa y al club búlgaro a modo de resarcimiento por el traspaso del jugador. En caso de no llegar a un acuerdo, desde la Ribera pedirán que su vínculo con el Beroe Stara Zagora quede anulado, y que hasta diciembre del 2024 se mantenga su situación actual, a menos que un equipo lo fiche como traspaso o cesión.

La situación judicial de Villa

El colombiano ya tiene una condena de dos años y un mes por haber sido declarado culpable por violencia de género hacia su ex pareja, Daniela Cortés. Además, posee una causa abierta que se llevará a juicio en los próximos meses en donde se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal sobre la denunciante, Tamara Doldán. Cabe destacar que, ante la extensión de la condena en su primera causa, la pena es excarcelable, pero en la segunda se expone a 15 años de prisión, por lo que, en caso de ser considerado culpable, deberá cumplir el castigo en cárcel.