El querido ex Boca que volvió de Europa pero para jugar en otro club

El mercado de pases de Boca comenzó a intensificarse en cuanto a rumores y nombres filtrados luego del sorteo de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023. La reacción positiva desde La Ribera al cuadro definitivo de la Copa generó movimientos por parte del Consejo de Fútbol, que ya está ultimando detalles para cerrar la incorporación de Lucas Janson mientras que también se reflotó la posibilidad de que aterrice Edinson Cavani en La Bombonera.

La danza de nombres en el Xeneize no es novedad y casi que no para durante todo el año. En plena competencia, los hinchas de Boca se habían ilusionado con distintos nombres que, en el inicio de este mercado, finalmente tomaron otras decisiones sobre sus carreras. Ese el caso de Gary Medel, que finalmente no volverá a vestir la camiseta azul y oro tras ser anunciado en otra institución.

El mediocampista chileno será refuerzo del Vasco da Gama, club que hoy pelea por no descender de la Primera División de Brasil. El ex Bologna dejó el fútbol europeo después de varios años de permanencia, donde defendió los colores del Inter de Milán, Sevilla y muchos más. Contrario a como lo imaginaban en Boca, Medel retorna a Sudamérica para continuar con su carrera profesional pero no para reencontrarse con La Bombonera.

Incluso hace algunas semanas el referente de La Roja había coqueteado con los rumores de una potencial vuelta al club de La Ribera, dándole “like” a una publicación del medio partidario Planeta Boca que, citando al periodista Luis Fregossi, informaba que el Consejo de Fútbol estaba tanteando la situación del mediocampista para poder incorporarlo en este mercado. ¿Por qué finalmente no se dio la vuelta? Nadie lo sabrá hasta que hablen los protagonistas.