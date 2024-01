Luego de algunas idas y vueltas, finalmente se confirmó que Valentín Barco será nuevo refuerzo del Brighton de Inglaterra, equipo que ya lo presentó en sus redes sociales, y al que se sumará luego de finalizar su participación en el Preolímpico de Venezuela con la Selección Argentina Sub 23.

Referido a lo que fue su salida para tener la primera experiencia de su carrera en el fútbol del viejo continente, el futbolista de 20 años le dedicó a los hinchas de Boca un sentido posteo en su cuenta de Instagram, en el que les agradeció por el apoyo y se despidió públicamente de la institución.

De esta manera, el juvenil que debutó oficialmente con la camiseta del Xeneize en el 2021, pero que recién se pudo asentar como titular en el 2023, le puso el punto final a su paso por el elenco de la Ribera y ya se prepara para pelear por un lugar en uno de los animadores de la Premier League.

El mensaje completo de Valentín Barco en su cuenta de Instagram

Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente. Gracias por el apoyo desde que estaba en reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo.

Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplír.

Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pension, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca. Me llevo los mejores recuerdos.

Siempre seré un bostero más a la distancia.

Gracias a todos y sepan que, siempre dejé todo en cada pelota que jugué.

Muchas gracias Boca.

Los detalles de la llegada Valentín Barco en Brighton

En el comunicado oficial, se confirmó que el Colo Barco firmó por cuatro años y medio en su nuevo equipo y estará allí hasta junio de 2028. David Weir, director deportivo del club, expresó: “Conocemos a Valentin desde hace mucho tiempo y estamos impresionados con el progreso que ha logrado a nivel nacional e internacional. “Estamos encantados de darle la bienvenida al club y estamos deseando ver cómo progresa y se desarrolla con Roberto (De Zerbi)”.

“Ha jugado predominantemente en el lado izquierdo, como lateral, lateral o extremo, pero también demostró su versatilidad con Boca, jugando en el mediocampo. Es un prospecto apasionante, pero también es importante que le demos tiempo, ya que necesita adaptarse y adaptarse al nuevo entorno y a la Premier League”, agregó el directivo.

Los números de Valentín Barco en Boca

Desde su debut oficial, el futbolista de 20 años disputó un total de 35 partidos, en los que anotó un gol y aportó 4 asistencias. Además, fue subcampeón de la Copa CONMEBOL Libertadores 2023.