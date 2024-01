Valentín Barco ya es nuevo jugador del Brighton. Tras su salida de Boca, el Colo firmó su contrato y fue oficializado como refuerzo del club británico. En su video de presentación, el joven de 19 años se animó a hablar inglés y, entre tanta repercusión, apareció el mensaje de Alexis Mac Allister.

El campeón del mundo, que también pasó por Brighton y el Xeneize, le dio la bienvenida formal al juvenil a la Premier League. Citando el posteo de presentación, el actual 10 del Liverpool le dedicó unas palabras al joven de la Selección Argentina Sub 23.

“¡Muchos éxitos, Colo Barco!”, escribió Alexis, que después bromeó: “A practicar el inglés”. Si bien no compartieron equipo, hay buena onda entre los dos futbolistas con pasado azul y oro. Sin lugar a dudas, en Brighton esperan que le vaya igual de bien que como le fue a Mac Allister.

El paso de Mac Allister por el Brighton

Alexis también pasó de Boca y Brighton y supo dejar una huella importantísima. Allí disputó 112 partidos, anotó 20 goles y dio 9 asistencias. En el medio, consiguió la Copa del Mundo con la Selección Argentina, transformándose en el primer jugador de ese club en ganar el Mundial.

Qué dijo Barco de su salida de Boca

Hace unos días, en diálogo con ESPN, el Colo contó cómo terminó decidiendo irse del Xeneize: “Cómo ya todos saben me había quedado cuando me vino a buscar Getafe, que me pude haber ido libre y decidí quedarme y renovar. El sueño que tenía era jugar en la primera de Boca“.

“Me quedé nuevamente en la mitad de la copa, que me vinieron a buscar y yo le dije a mi representante que no, que hasta la final de la copa no escuchaba nada. Ahora vinieron de vuelta y pienso que es lo mejor para seguir creciendo. El sueño de todos es jugar en Europa. Yo le quería dejar un porcentaje a Boca. Tratamos de negociar, pero como no se llegó a un acuerdo ejecutamos la cláusula“, argumentó.